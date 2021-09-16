"قولوا إحنا عايزين فلوس أحسن من اللي بتعملوه ده".. رد ناري من تامر أمين على رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر

أشار الإعلامي تامر أمين، إلى حلقة الإعلامية لميس الحديدي أمس، حيث كانت تتحدث عن الجدل الذي حدث بين كان سكان مدينة 6 أكتوبر بعد إعلان طرح المنطقة الخضراء خلف مول العرب للاستثمار.

وأوضح تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه على فضائية "النهار"، أن جهاز مدينة 6 أكتوبر التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلن عن تحويل الحديقة الخضراء الموجودة في طريق "جمال عبد الناصر" خلف مول العرب إلى منطقة استثمارية.

وتابع الإعلامي أن قامت الإعلامية لميس الحديدي أيضاً بعمل مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة مع الدكتور عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ، معقباً: "تناقشوا في هذا الحوار ولكن لفتني رد الدكتور عادل النجار، على الرغم من أنه رجل محترم ".

وعقب تامر أمين قائلاً: "أنا متضامن مع رأي لميس الحديدي ومع أعالي المنطقة اللي بتشتكي من هذه المشكلة"، مشيراً إلى أن منذ عامين، قام جهاز مدينة 6 أكتوبر بتحويل هذه المنطقة من الرمل والقمامة إلى منطقة خضراء وحديقة مثلما توجد حالياً، معقباً: "بقى شكل حضاري عظيم وكان إشادة للجهاز على هذا الإنجاز".

ولفت الإعلامي إلى ردود الدكتور عادل النجار أمس، حيث قال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إن تم طرح المنطقة الخضراء خلف مول العرب للإستثمار لسببين، موضحاً أن السبب الأول هو من أجل المحافظة على صيانة المنطقة، معقباً: "فكرة مش منطقية وعقلي رافضها.. يعني لو عايز تحافظ على المنطقة .. اعمل صيانة للمنطقة.. وخلي الإنارة في أماكنها.. والقمامة تتشال .. وشكراً على كده.. ديه الصيانة اللي أنا أعرفها".

واستطرد تامر أمين : "لو شايفين أن تكلفة هذه المنطقة مكلفة، ف ممكن كل كومباوند في المنطقة يتكلف صيانة المنطقة التي تحيط به".

وأكمل الإعلامي أن كان السبب الثاني الذي ذكره رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر هو تطوير هذه المنطقة، معقباً: "مع كامل احترامي ليك.. بس هو ايه التطوير اللي هيحدث بعد كده.. التطوير معناه تحويل المنطقة من سيئة إلى جميلة.. وإحنا وصلنا حالياً ل الجميلة .. اللي بتقوله ده مش تطوير، ده تدمير وتجريف".

وأردف تامر أمين موجهاً كلمته لرئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، قائلاً: "ما تقولوا ان احنا عايزين فلوس أحسن من اللي بتعملوه ده.. واحنا هنحاول نفكر في حل تاني دون الاخلال بالنسق الحضاري لهذه المنطقة".

وأشار الإعلامي إلى أن الرئيس السيسي يطالب المصريين دائماً بالحفاظ على الشكل الحضاري للبلد، معقباً: "اللي انتوا هتعملوه ده مخالف لتعليمات الرئيس السيسي".

وعقب تامر أمين: "انا شايف اللي انتوا بتعملوه ده هو استخسار المنتزه والحديقة ديه في الطبقة المتوسطة والبسيطة".. مضيفاً: "مش كل حاجة فلوس فلوس فلوس".

واختتم الإعلامي حديثه عن هذا الموضوع قائلاً: "أرجو من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الموجودة في مدينة 6 أكتوبر، أن يراجعوا هذا القرار ويتراجعوا عنه، ويختاروا مكان آخر، وكده يكون كله كسب، لكن اللي هتعملوه ده الجهاز بس اللي هيكسب والباقي كله يخسر.. وأعتقد ده مش عدل".



