إعلان أسماء لاعبي المنتخب 26 سبتمبر استعدادا لليبيا

حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر ، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.

وظهرت مفاجأة فى عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر.

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني بدون شرط جزائي.

وأوضح كريم في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" أن اتحاد الكرة اتفق مع المدرب البرتغالي على عدم وضع أي شروط جزائية في العقد.

ويمتلك كيروش سجلا تدريبيا مميزا فى ظل تدريبه للعديد من الأندية والمنتخبات المهمة مثل عمله كمدرب مساعد فى مانشستر يونايتد وعمله مدربا لريال مدريد بجانب تدريبه لمنتخب البرتغال وإيران وكولومبيا .

وعين اتحاد كرة القدم البرتغالى كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلفا لحسام البدري الذى تم إقالته عقب التعادل مع الجابون بهدف لمثله فى الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.