أسعار الذهب تتراجع لـ 1800 دولار للأوقية عند تسوية تعاملات الأربعاء

سجلت أسعار الذهب تراجهعا عند تسوية تعاملات، بعد بيانات اقتصادية ومع رصد التوقعات بشأن آفاق السياسة النقدية.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.7% أو 12.30 دولار عند التسوية ليصل إلى 1794.80 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية بلغت 0.09% عند 92.541 نقطة في الساعة 8:59 مساءً بتوقيت مكة.

ارتفاع الإنتاج الصناعي في أمريكا بأقل وتيرة منذ أبريل بفعل إعصار إيدا وارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة منذ أبريل خلال أغسطس، بفعل إعصار “إيدا” الذي تسبب في تعطل نشاط الاقتصاد.



ووفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة الأربعاء، ارتفع الإنتاج الصناعي بنحو 0.4% في أغسطس، مقابل توقعات زيادته بنسبة 0.5%، وبعدما ارتفع بنحو 0.8% في يوليو.

وتراجع الإنتاج في قطاع التعدين بنحو 0.6%، فيما ارتفع في قطاع المرافق بنسبة 3.3% بعد انخفاضه 4% في يوليو السابق له.

وزاد الإنتاج في قطاع السلع الاستهلاكية 0.8%، فيما ارتفع قطاع البناء بنسبة 0.4%.

ولا يزال قطاع النفط في خليج المكسيك الأمريكي يكافح مع تداعيات إعصار “إيدا” إذ لا يزال عدد من منصات التنقيب ومصافي التكرير معلقة.

كان مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد تباطأ إلى 0.3% في أغسطس مقابل 0.5% في يوليو، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن مدى إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي ببدء خفض مشتريات الأصول هذا العام.