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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يبحث التعاون مع "دويتشه بان" لتحويل ورش السكك الحديد لشركات منتجة

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل وفد شركة  سكك حديد ألمانيا "دويتشه بان  " وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

في بداية اللقاء أشاد  الوزير  بالتقدم الكبير والمنظومة العالمية التي تدار بها  سكة حديد ألمانيا مشيراً إلى زيارته منذ عدة أشهر لمركز التدريب والمحاكاة التابع  لـ"دويتشه بان"  في برلين، مؤكدا  على تطلعه للتعاون مع الجانب الألماني خلال الفترة القادمة في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي

واستعرض الجانبان مقترحات  التعاون المستقبلية بين الجانبين وخاصة بعد زيارة وفد دويتشه بان خلال الفترة الماضية لورش وخطوط السكك الحديدية المصرية ،حيث أوضح الوزير أن هذا التعاون يرتكز على شقين الأول يتمثل في التعاون  في مجال الاستشارات في مجال السكك الحديدية والذي يتمثل في تقديم تحليل ونتائج وتوصيات وإجراءات خاصة بالشئون الفنية الخاصة بعمليات الاصلاح والعمرات  ومنظومة قطع الغيار وكذلك  التعاون في تحقيق منظومة الأمن والسلامة سواء لمستخدمي القطارات أوالمعدات والوحدات المتحركة بالإضافة إلى التعاون في مجال الموارد البشرية (HR) والذي يتمثل في آلية اختيار الموظفين والتدريب والتأهيل لتأدية المهام الموكل بها كل موظف وفقا لكارت الوصف الوظيفي الخاص به.

وفيما يتعلق بالشق الثاني لمجالات التعاون المستقبلي فيتمثل في التعاون الاستثماري مع القطاع الخاص والشركات العالمية في عدد من قطاعات السكة الحديد في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد بهدف المساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد، وتعظيم موارده.

وأضاف أن اهم تلك القطاعات التي يمكن ان تكون نموذجاً للتعاون المثمر بين الجانبين يتمثل في تحويل ورش السكك الحديدية الى شركات لزياده انتاجيتها وزياده الجودة  من خلال  التدريب المستمر وتوريد أحدث المعدات  وكذلك  تحويل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد الى شركة لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية  خاصه ان الدولة تولي اهمية كبيره لتعظيم هذا المجال  لتخفيف الاعباء على الطرق و تقليل التكلفه وزيادة العوائد المالية للهيئة

وأوضح  أنه  تم التعاقد مع سيماف على توريد 1000 عربه لنقل البضائع منها 300 عربة كشف قلاب  لاول مرة في تاريخ نقل البضائع بالسكك الحديدية المصرية مضيفا أنه  بالانتهاء من تطوير نظم الاشارات على خطوط السكك الحديد المختلفة سيكون هناك مسارات بخطوط الشبكة لنقل البضائع لذا  كانت الحاجه ماسة لهذا التعاون الاستثماري في نقل البضائع وكذلك انشاء شركة للنقل المتميز تضم تشغيل 6 قطارات تالجو الاسبانيه الفاخرة  بالاضافة الى عربات الدرجة الاولى والثانية المكيفة الفاخره الروسيه ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الممثل للتحالف الروسي المجري.

وأشار إلى أن إنشاء شركه للنقل السياحي و عربات النوم  تمثل نموذجا أيضا للتعاون المستقبلي بين الجانبين منوهاً إلى انه جاري التعاقد على 200 عربة نوم جديدة ستشكل  10 قطارات نوم فاخر ة وكذلك فإن مجال تجديدات السكة يمثل احد اهم الأنشطة  المشتركة سواء عن طريق إنشاء شركة مستقلة او بالشراكة مع شركة إيرتراك خاصة مع أهمية تجديدات السكة في زيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.

وأوضح الوزير ان مصر تنفذ شبكة عملاقة من القطارات الكهربائية السريعةتشمل خطوط  ( العين السخنه /العلمين/ مطروح - 6 اكتوبر/ اسوان / قنا / الغردقة / سفاجا ) بإجمالي أطوال 1825كم  وان إدارة وتشغيل هذه الشبكة من الممكن ان يشكل نموذجاً رائدا للتعاون  بين الجانبين نظراً لما لدويتشيه بان من خبرة كبيرة في هذا المجال من  خلال اداره وتشغيل عدد من الخطوط العالميه في عدد من البلدان المختلفة.
وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين مسئولي الجانبين خلال الفترة القادمة للبدء فى تنفيذ مخططات التعاون المستقبلى وفقاً لأولويات وزاره النقل المصرية.

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السكك الحديدية وزير النقل القطاع الخاص كامل الوزير الجر الكهربائي

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وزير النقل يبحث التعاون مع "دويتشه بان" لتحويل ورش السكك الحديد لشركات منتجة

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