بشرى سارة لـ 300 ألف عامل بقطاع الكهرباء

دعا المستشار هشام فؤاد نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للمرافق، مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، إلى بذل المزيد من الجهد وتطوير الأداء من أجل تقديم الخدمة الطبية المتميزة لأكثر من 300 ألف عامل بقطاع الكهرباء بما فيهم الذين خرجوا على المعاش.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده هشام فؤاد مع قيادات شركة الخدمات الطبية أمس الأربعاء، بحضور أعضاء من مجلس إدارة "النقابة العامة" وذلك بمقر "النقابة" في القاهرة حيث شارك في الإجتماع من إدارة الشركة الطبية: د. محمد اسماعيل رئيس مجلس الإدارة ود. عبد اللطيف الجيار مدير عام المكتب وبعض الأطباء .

وأكد فؤاد في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه أشار خلال الإجتماع إلى أن النقابة العامة" بصدد إعداد مذكرة شاملة بكافة المشكلات التي تواجه العمال المستفيدين من شركة الخدمات الطبية والتعاون من أجل حلها، مؤكدا على أن العلاقة المتميزة مع "إدارة الشركة" تأتي في إطار حوار اجتماعي جاد هدفه تقديم خدمة طبية أفضل للعمال، مثمنا ً ثقته الكبيرة في الدور الذي يلعبه وزير الكهرباء والطاقة د. محمد شاكر والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب وجميع المسئولين بالوزارة والشركة القابضة في الإستجابة وتحقيق مطالب العاملين ورعاية مصالحهم علي كافة المستويات.

ورداً على بعض الملاحظات التي عرضها رئيس النقابة العامة المستشار هشام فؤاد، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية د. محمد إسماعيل أنه جارِ الأن تأسيس سلاسل من المستشفيات بجوار العيادات الخارجية وإنشاء أول كود مصري للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء على حساب شركة الخدمات الطبية وذلك بداية لتعميم الفكرة علي باقي الشركات، وأنه جرى التنبيه على كافة القطاعات الطبية بالشركة لمواجهة مشكلة التأخير في تجديد القرارات الخاصة بالقومسيون الطبي والتعاقد مع الصيدليات الكبرى والتي تغطي فروعها معظم انحاء الجمهورية وتحديث أنظمة التعامل لسرعة صرف الروشتات الطبية للعمال ومد صلاحية صرف روشتات العلاج من ثلاثة ايام الى سبعة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية في حديثه مع رئيس "النقابة العامة"، أن هناك استعدادات جارية الأن للتعاقد مع مستشفيات في نطاق الاقصر وأسوان، متطرقاً إلى التعاقدات التي حدثت بالفعل مع 16 مستشفي تابعة للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية وأنه سيتم انشاء مستشفي في وادي حوف وذلك لخدمة العاملين بمدينة الكريمات في إطار خطة التواصل مع العمال المستفيدين من الخدمة الطبية خاصة في الأماكن البعيدة والنائية والاهتمام بشكل أكبر بمن بلغوا سن المعاش والوصول إليهم حتى في منازلهم وعودة مناديب المعامل إلى مقرات العيادات الطبية.

يجدر بالذكر أنه في نهاية الاجتماع قام رئيس النقابة العامة بتكريم قيادات وأطباء شركة الخدمات الطبية : د. محمد اسماعيل رئيس مجلس الإدارة ود.عبد اللطيف الجيار ود. نهى محمد طه ود. محمد اسامة احمد ومحمود جمال مسئول العلاقات العامة وعلاء الدين مصطفى مسئول الرعاية المركزة وذلك تحفيزا وتشجيعاً لهم على الأداء وتقديم خدمة أفضل للعمال.

يشار إلى أن شركة الخدمات الطبية هى شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تضم كافة الإدارات الطبية التابعة لشركات توزيع الكهرباء ونقل الكهرباء وانتاج الكهرباء وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء وتقديم خدمة طبية متميزة في أقرب مكان لموظف الكهرباء من جميع المستويات الوظيفية، كما ان الشركة تقدم الخدمات الطبية لجموع المواطنين فى جمهورية مصر العربية.