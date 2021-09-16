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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن تقسيم الكوثر ومنطقة مطار الغردقة.. السبت

كهرباء
كهرباء

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الكوثر بجوار البولينج، وتقسيم المطار بالغردقة، وذلك يوم بعد غد السبت.

 

 وأشار مركز عمليات المحافظة إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن التقسيمين لمدة 5 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها.

 

وأكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

الغردقة تقسيم المطار محافظة البحر الاحمر البحر الأحمر منطقة الكوثر فصل التيار الكهربائي التيار الكهربائى

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