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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مريهان حسين تكشف عن أنوثتها فى إطلالات مثيرة للجدل

صدى البلد

اثارت الفنانة ميريهان حسين الجدل عبر السوشيال ميديا بعد ظهورها باطلالتين مثيران للجدل.

ظهرت ميريهان حسين؛ بفستان باللون الابيض برفقة الفنان تامر حسنى وزوجته؛ مكشوف الصدر والاكتاف وهو ما جعل اطلالتها مثيرة.

و تألقت بإطلالة أخرى على البحر باللون الاسود مرتدية هاف ستومك وسكرت ذات فتحة من الامام وهو ما جعل اطلالتها مثيرة وجريئة. 

وتتميز  الفنانة ميريهان ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها.

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة  الفنانة ميريهان حسين .
 
 

أعمال ميريهان حسين
 


 
يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.
 
وشاركت ميريهان حسين، كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت" بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي، كما شاركت فى  مسلسل "علامة استفهام" والذى تقوم ببطولته مع محمد رجب وهيثم أحمد زكى وإخراج سميح النقاش.
 
وتدور أحداث مسلسل علامة استفهام حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغيرا واختلافا كبيرا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.
 
وشاركت أيضا ميريهان حسين فى بطولة مسلسل " ايوب " بطولة الفنان مصطفى شعبان و محمد لطفى و دياب والفنانة آيتن عامر وهنا الزاهد وسلوى عثمان .
 
تدور أحداث المسلسل حول (أيوب) وهو شاب بسيط لم يكمل تعليمه بسبب ظروفه المادية، لكنه رغم ذلك ذكي ويحب القراءة في الكثير من الأشياء وخاصة أنه يعمل في أكثر من مهنة كعامل في بنك ويعمل في مكتبة وبائع خضروات، يقع ضحية لعدد من الأقارب والأصدقاء عندما يقوموا بسجنه بسبب الديون المتراكمة عليه، وهو ما جعل والدته تحزن عليه وتتوفى، وهو ما يجعل تفكيره يتغير تمامًا، ويصبح همه الوحيد عقب الخروج من السجن هو الانتقام ممن تسبب في سجنه ووفاة والدته.
 

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الفنانة ميريهان حسين صور ميريهان حسين إطلالة ميريهان حسين اعمال ميريهان حسين

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