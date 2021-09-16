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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يفاجئ الوحدة المحلية ومكتب التصديقات بالمدينة

محافظ المنيا ونائبه
محافظ المنيا ونائبه يزورون قسم التراخيص

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الخميس، يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، جولة تفقدية مفاجئة على مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، لمتابعة سير العمل، ومدي الالتزام التام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك لتحقيق الانضباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لمتابعة مدي التزام العاملين والمواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

رافق المحافظ خلال جولته ، اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة.

 

تفقد المحافظ، مقر الوحدة المحلية، حيث تم المرور على الأقسام الخاصة بتراخيص البناء والمتغيرات المكانية، والتنظيم، والإدارة الهندسية، وذلك بهدف متابعة الإجراءات المتبعة من الوحدة المحلية في تنظيم العمل وتطبيق أحكام القانون، بالإضافة للتأكد من إجراء المعاينات على أرض الواقع من المهندسين الاستشاريين وفني التنظيم والمتغيرات المكانية.

 

واستمع المحافظ، إلى المواطنين للتأكد من تقديم الخدمات وفقا لمعايير الجودة، موجها بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مشيراً إلى ان اتجاه الدولة في الفترة القادمة لرقمنة كافة الخدمات الحكومية والخدمية، لاستخراج المستندات الخاصة بالمواطنين طبقا لوسائل تكنولوجيا المعلومات، مما يؤدي لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين وفي أسرع وقت.

 

وعلى هامش الجولة، تابع محافظ المنيا، سير العمل بمكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية، للاطمئنان على سير العمل، ومدي تسهيل خدمات المواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على مسافات التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامات الواقية.
 

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