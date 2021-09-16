عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

وضعت أمريكا 5 ملايين دولار مقابل معلومة عنه.. من هو عدنان الصحراوي؟

عدنان أبو وليد الصحراوي
عدنان أبو وليد الصحراوي

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، على أيدي القوات الفرنسية، مؤكدا أن العملية العسكرية الفرنسية التى استهدفت الصحراوي، قد نجحت بشكل كبير بسبب مقتل الصحراوي.

ولم يكشف ماكرون عن مكان حدوث العملية، أو أي تفاصيل عنها.

من جانبها قالت وزير الدفاع الفرنسية فلونس بارلي، في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي توتير، إن عدنان أبو وليد الصحراوي، قد مات بعد ضربة شنتها قوات "عملية برخان" الفرنسية، التي تقاتل الإسلاميين في الساحل.

وأضافت أن الضربة تعتبر قاصمة للمجموعات الإرهابية هناك وأن القتال مازال مستمرا.

مقتل زعيم داعش الصحراوي..فرنسا تكشف كيف حاصرت أخطر إرهابي في الجزائر؟

ويستعرض "صدى البلد"، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن عدنان أبو وليد الصحراوي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، خلال السطور التالية.

ولد عدنان أبو وليد الصحراوي، في نهاية سبعينيات القرن الماضي، في مدينة العيون بالصحراء الغربية، وكان مقاتلا في صفوف جبهة البوليساريو، ويعد أحد مؤسسي الجماعة السلفية "التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا" في عام 2011، حيث كان عضوا في مجلس شورى التنظيم والمتحدث الرسمي باسمه.

التنقل بين التنظيمات الإرهابية

تغير اسم التنظيم فيما بعد إلى "المرابطون"، ثم انضم الصحراوي بعد ذلك إيه، وفي النهاية انضم إلى تنظيم "داعش"، وكان أول من بايع زعيمه أبو بكر البغدادي بالمنطقة، في مايو عام 2015، وشكّل تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وقتها.

عمليات عدنان أبو وليد الصحراوي الإرهابية

ومن عملياته الإرهابية، كان قد استهدف نقطة تفتيش جمركية بمنطقة ماركوي في بوركينا فاسو مطلع سبتمبر 2016، ما أسفر عن مقتل ضابط جمارك وأحد المدنيين.

وفي 12 أكتوبر قتل 4 جنود من جيش بوركينا فاسو في منطقة إنتانغوم، ونفذت مجموعته أيضا في 17 أكتوبر هجوما باء بالفشل على سجن كوتوكالي بالنيجر.

استهدف عمال الإغاثة الفرنسيين في عام 2020، أكثر من مرة، كما أمر شخصيا خلال أغسطس الماضي بقتل ستة عمال فرنسيين من منظمات خيرية، و مرشديهم وسائقيهم النيجيريين، كما كانت جماعته وراء هجوم مميت على القوات الأمريكية في النيجر في عام 2017.

تواجد فرنسي منذ 2013

وتطارد القوات الفرنسية الخلايا المتشددة في المنطقة منذ عام 2013، و تدخلت فرنسا لمنع فرع من تنظيم القاعدة من الاستيلاء على العاصمة المالية باماكو.

وتوجد هناك الآن بعثتان تعملان على التوازي في منطقة الساحل: بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، تضم 14000 جندي من 56 دولة، وبعثة لمكافحة الإرهاب بقيادة قوات "عملية برخان" الفرنسية، التي تدعمها المخابرات الأمريكية.

ضربة قاصمة

وفي هذا الصدد، قال الباحث ي شؤون الجماعات الإسلامية، منير أديب، إن العملية العسكرية الفرنسية التى استهدفت الإرهابي عدنان أبو وليد الصحراوي، تعد عملية نوعية، لأنه من أهم الشخصيات الموجودة في شمال أفريقيا في مالي والنيجر وبوركينا، كما أنه انضم للعديد من التنظيمات الإرهابية  مثل الجهاد والتوحيد والمرابطون، وأخيرا تنظيم الدولة في الصحراء الغربية وهو من مؤسسيه، بعدما انشق عن المرابطون.

5 ملايين دولار مقابل رأس عدنان أبو وليد الصحراوي

وأضاف أديب خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن عدنان أبو وليد الصحراوي نفذ العديد من الهجمات الإرهابية، في شمال مالي، وظل مستهدفا خلال السنوات الماضية من المخابرات الأمريكية، وتم وضعه على قوائم الإرهاب عام 2018، كما وضعت وزارة الخزانة الأمريكية مبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد بمكانه أو تساعد بالقبض علي عدنان أبو وليد الصحراوي.

وأكد أديب، أن تلك العملية تعد ضربة قاصمة لتنظيم داعش، وكل التنظيمات الإرهابية في شمال أفريقيا، و تكليلا للجهود الفرنسية، بعد أن قاد هذا الإرهابي تحركات كبير بعد عمليات التمرد في مالي والمسماه بـ تمرد الطوارق.

الصحراوي تنظيم الدولة الإسلامية فرنسا عدنان أبو وليد الصحراوي أبو وليد الصحراوي داعش

موضوعات متعلقة

مقتل زعيم داعش الصحراوي..فرنسا تكشف كيف حاصرت أخطر إرهابي في الجزائر؟

ترشيحاتنا

تفاصيل خطيرة بشأن الهجوم على كنيس يهودي بألمانيا

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري والقناة الناقلة

الدكتورة إلهام شاهين تكشف لـ صدى البلد: جهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني

أخبار البرلمان| السيسي يدعم حقوق الإنسان.. والجمهورية الجديدة تبطل الشائعات.. تقييم بلومبرج لمعدل الفائدة المصري حافز لاستمرار مسيرة الإصلاح.. عقوبات القتل في القانون

سيتروين تنافس في أسواق الهند وجنوب أمريكا بنسخة محسَّنة من سوبر ميني C3

جمعية مصنعي وتجار السيارات: مبيعات الهجينة ارتفعت 90% خلال 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 4 طعنات.. عامل يمزق جسد زوجته ويهشم رأسها في الجيزة

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

شاهد| غدر الصحاب.. قتل صديقه بدم بارد أثناء خروجه من المسجد في الدقهلية (القصة الكاملة)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

بأسرع وقت.. مجلس الأمن يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

أحمد مجاهد : كيروش من المدربين المميزين على مستوى العالم

أقامت في منزل به 3 شبان.. اعترافات موكا حجازي فتاة «تيك توك»

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ