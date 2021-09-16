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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من الجانبين

استمرار فتح معبر رفح لإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار

معبر رفح البري
معبر رفح البري

استمر افتتاح وتشغيل معبر رفح البري اليوم الخميس من الجانبين، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر إلى استمرار الافتتاح والتشغيل اليوم لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار الى قطاع غزة، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.
يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات. 

يذكر أيضا أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة )، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.

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