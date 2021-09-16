برلماني : عمليات الولادة القيصرية لها خطورة شديدة على الطفل

قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مصر بها أكبر نسبة لعمليات الولادة القيصرية تصل إلى نسبة 52 % ، فى حين ان المعدل الطبيعي لعمليات الولادة القيصرية فى العالم يصل إلى 20 %.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن عمليات الولادة القيصرية لها خطورة شديدة على الطفل، حيث أنها لها أسباب حقيقية وغير حقيقية ، من بينها ان هناك عدد من السيدات “بتستسهل عشان تولد قيصرى" ، مما يجعل الطفل يولد دون اكتمال نضوجه.

وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الولادة الطبيعية تجعل الطفل يولد برئة كاملة وينضج بصورة جيدة.

وطالب بضرورة أن تقوم كل محافظة بدراسة حالات الولادة القيصرية ، وان يكون هناك أطباء نساء وتوليد ويتم عمل إحصائية لحالات الولادة القيصرية ، واذا كان عدد عمليات الولادة القيصرية أكبر عدد من العدد الطبيعي يجب إيقاف الطبيب عن العمل.