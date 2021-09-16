شكري: نثق بقدرة رئيس الكونغو في التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة

بحث سامح شكرى وزير الخارجية، مع نظيره الكونغولي كريستوف لوتوندولا تطورات سد النهضة، مؤكدا ثقة مصر فى قيادة الكونغو الديمقراطية لعملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الإفريقي خاصة بعد بيان مجلس الأمن الذي دعا إلى انخراط إثيوبيا بجدية للتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول قواعد ملء تشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وقال سامح شكري، إن مصر لديها ثقة مطلقة في حكمة وقيادة الكونغو كرئيس للاتحاد الإفريقي.

وأضاف شكري في كلمته بمؤتمر صحفي على هامش مباحثات ثنائية مع وزير خارجية الكونغو لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة: “رئيس الكونغو لديه القدرة والإرادة للانخراط بجدية وفعالية من أجل الوصول إلى اتفاق قانون لمشكلة سد النهضة التي استمرت لعقد كامل من الزمن”.

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وتابع سامح شكري :" بيان مجلس الأمن يؤكد على أهمية عنصر الوقت واستئناف المفاوضات بشكل سريع والتوصل لاتفاق قانوني ملزم في وقت زمني محدد".

وأكمل سامح شكري: "تلقينا من الرئاسة الكونغولية رؤية تحدد مسار خلال الفترة المقبلة لاستئناف مفاوضات سد النهضة “، مضيفا:” أكدت لوزير خارجية الكونغو استعداد ومرونة مصر في القدرة على التجاوب مع ما يطرح لاستئناف المفاوضات ".