عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري: نثق بقدرة رئيس الكونغو في التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة

سامح شكري
سامح شكري

بحث سامح شكرى وزير الخارجية، مع نظيره الكونغولي كريستوف لوتوندولا تطورات سد النهضة، مؤكدا ثقة مصر فى قيادة الكونغو الديمقراطية لعملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الإفريقي خاصة بعد بيان مجلس الأمن الذي دعا إلى انخراط إثيوبيا بجدية  للتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول قواعد ملء تشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وقال سامح شكري، إن مصر لديها ثقة مطلقة في حكمة وقيادة الكونغو كرئيس للاتحاد الإفريقي.

وأضاف شكري في كلمته بمؤتمر صحفي على هامش مباحثات ثنائية مع وزير خارجية الكونغو لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة: “رئيس الكونغو لديه القدرة والإرادة للانخراط بجدية وفعالية من أجل الوصول إلى اتفاق قانون لمشكلة سد النهضة التي استمرت لعقد كامل من الزمن”.

اقرأ ايضا 
مباحثات ثنائية بين شكرى ونظيره الكونغولي لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة| صور
 

وتابع سامح شكري :" بيان مجلس الأمن يؤكد على أهمية عنصر الوقت واستئناف المفاوضات بشكل سريع والتوصل لاتفاق قانوني ملزم في وقت زمني محدد".

وأكمل سامح شكري: "تلقينا من الرئاسة الكونغولية رؤية تحدد مسار خلال الفترة المقبلة لاستئناف مفاوضات سد النهضة “، مضيفا:” أكدت لوزير خارجية الكونغو استعداد ومرونة مصر في القدرة على التجاوب مع ما يطرح لاستئناف المفاوضات ".

 

شكري سامح شكري مصر سد النهضة وزير الخارجية اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

إصابة أكرم توفيق في ودية الأهلي والمقاولون

أحمد مجدي : موجة سخرية من سعر "آيفون 13"

محكمة تستعين ببغاء كشاهد رئيسي في قضية قتل واغتصاب.. ما القصة ؟

لوسيد إير دريم تتفوق على تسلا في المدى التشغيلي بـ 520 ميلا

نقيب أطباء الأسنان : تحديد تسعيرة الكشف يمثل مشكلة لنا

سقوط صواريخ على حي بالعاصمة الأفغانية كابول .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.5% للإيداع و9.25% للإقراض

سموحة يتعاقد مع ثنائي الزمالك في صفقة انتقال حر

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

بأسرع وقت.. مجلس الأمن يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

أحمد مجاهد : كيروش من المدربين المميزين على مستوى العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ