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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تطالب بإصدار قانون يتعلق بالاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان

النائبة عبلة الألفي
النائبة عبلة الألفي ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قالت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن هناك عدد من القوانين ستكون على أولوية مجلس النواب لإصدارها خلال دور الإنعقاد الثانى.

وأشارت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى قانون المسئولية الطبية ، كما أننا فى حاجة إلى إصدار قانون يتعلق بالإستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا فى حاجة إلى عدد كبير من التشريعات الاقتصادية وفى مجال الحريات تتعلق بالإستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان ، كما أننا فى حاجة إلى إصدار قوانين تتعلق بتمكين المرأة ومشروع الأسر المنتجة.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري وقانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وفي مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

مجلس النواب دور الإنعقاد الثانى الإستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان الرئيس السيسي المستشار الدكتور حنفى جبالى

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