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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8 أطعمة خارقة لنسف دهون البطن للأبد

صدى البلد

أطعمة خارقة تساعد على فقدان الوزن  بشكل أسرع إليك أبرزها يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائى اليومي وفقا لموقع tylecraze

فاصوليا سوداء

يحتوي كوب من الفاصوليا السوداء على 15 جرامًا من البروتين  ولا يحتوي على أي دهون مشبعة

 

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الشوفان 

غنى بالألياف ، لذلك يمكن أن تساعدك الوجبة على الشعور بالشبع طوال اليوم. يحتوي نصف كوب فقط على 4.6 جرام من النشا وهو الكربوهيدرات الصحية التى عملية التمثيل الغذائي  وتحرق الدهون.

الأفوكادو 
 

لا يوجد سبب للخوف من تناول الدهون - طالما أنها دهون  صحية فهى  تحفز الدهون و حمض الأوليك ، وهو مركب موجود في الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية جسمك. 

 

سمك السالمون

 

غنيًا بالأحماض الدهنية الأحادية المشبعة وأبرزها دهون اوميجا 3 والتى تساعد على سرعة التمثيل الغذائى وحرق الدهون. 
 

التوت 

 

يشتهر التوت الأزرق بتأثيراته المضادة للشيخوخة فهو غنى بمضادات الأكسدة والألياف التى تساعدك على الشعور بالشبع.  

البروكلي
 

يعرف  بقدرته على الوقاية من السرطان  فهو يحتوى على  كمية من الألياف  وسعرات أقل  حوالى 30 سعرًا حراريًا في الثمرة الواحدة. 

 الأرز البني

 هو بديل صحي ومليء بالألياف يحتوي  نصف كوب على 1.7 جرام من النشا  بالإضافة إلى احتوائه على الكربوهيدرات الصحية التى تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحرق الدهون.

 

جريب فروت


 تناول نصف حبة جريب فروت قبل كل وجبة قد يساعدك على خسارة كيلوجراما في الأسبوع فيعد الجريب فروت مصدر جيد للبروتين ، لأنه يحتوي على نسبة  90 في المائة  ماء. 

 

أطعمة خارقة فقدان الوزن فاصوليا سوداء الشوفان الافوكادو

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