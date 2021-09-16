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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العرض العالمي "مدغشقر" لأول مرة في مصر والشرق الأوسط

عرض مدغشقر
عرض "مدغشقر"

يعرض ولأول مرة في مصر والشرق الأوسط  "Madagascar’s Stars of the Jungle" بالتعاون مع DreamWorks في الفترة من 16 وحتى 25 سبتمبر.

وسيتضمن العرض الشخصيات الرئيسية الأربعة المشهورة من الفيلم Alex، Marty ،Gloria Melman ، The Penguins و King Julien وذلك في 3 عروض يوميا باحد المراكز التجارية فى التجمع الخامس.

ومن المتوقع أن يجذب عرض “Madagascar Stars of the Jungle” الأطفال من مختلف الأعمار في جو احتفالي يجمع بين الموسيقى والرقص والترفيه مع فرصة لالتقاط صور حصرية مع جميع شخصيات العرض.

ويوفر العرض تجربة تحاكي الأدغال، مع تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية المشددة حفاظاً على سلامة الحضور.

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