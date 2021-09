العرض العالمي "مدغشقر" لأول مرة في مصر والشرق الأوسط

يعرض ولأول مرة في مصر والشرق الأوسط "Madagascar’s Stars of the Jungle" بالتعاون مع DreamWorks في الفترة من 16 وحتى 25 سبتمبر.



وسيتضمن العرض الشخصيات الرئيسية الأربعة المشهورة من الفيلم Alex، Marty ،Gloria Melman ، The Penguins و King Julien وذلك في 3 عروض يوميا باحد المراكز التجارية فى التجمع الخامس.

ومن المتوقع أن يجذب عرض “Madagascar Stars of the Jungle” الأطفال من مختلف الأعمار في جو احتفالي يجمع بين الموسيقى والرقص والترفيه مع فرصة لالتقاط صور حصرية مع جميع شخصيات العرض.



ويوفر العرض تجربة تحاكي الأدغال، مع تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية المشددة حفاظاً على سلامة الحضور.