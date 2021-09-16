أستاذ علاج الإدمان: لا يوجد في طب السموم ما يسمى بـ “الاستروكس”

قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج الإدمان والسموم بطب القصر العيني، إنه لا يوجد في طب السموم ما يسمى بـ “الاستروكس”.

وأضاف عبد المقصود، خلال لقاء له ببرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن المخدرات التخليقية تتكون من مواد شديدة الخطورة على الصحة.

المواد المخدرة المدرجة بالجدول تحتاج إلى فترة كبيرة لإدراجها

وتابع نبيل عبد المقصود، أن المواد المخدرة المدرجة بالجدول تحتاج إلى فترة كبيرة لإدراجها، مؤكدا أن المادة الكيميائية المرشوشة على العشب تسبب أضرارا بالغة.

وأشار عبد المقصود إلى أن مدمن المخدرات يفقد السيطرة على نفسه.