عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاج الإدمان: لا يوجد في طب السموم ما يسمى بـ “الاستروكس”

دكتور نبيل عبد المقصود
دكتور نبيل عبد المقصود استاذ علاج الإدمان والسموم

قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج الإدمان والسموم بطب القصر العيني، إنه لا يوجد في طب السموم ما يسمى بـ “الاستروكس”.

 

حكم تعاطي الأستروكس .. و5 عقوبات من الله فى الدنيا

وأضاف عبد المقصود، خلال لقاء له ببرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري،  أن المخدرات التخليقية تتكون من مواد شديدة الخطورة على الصحة.

 

 المواد المخدرة المدرجة بالجدول تحتاج إلى فترة كبيرة لإدراجها

 

وتابع نبيل عبد المقصود، أن المواد المخدرة المدرجة بالجدول تحتاج إلى فترة كبيرة لإدراجها، مؤكدا أن المادة الكيميائية المرشوشة على العشب تسبب أضرارا بالغة.  

 

وأشار عبد المقصود إلى أن مدمن المخدرات يفقد السيطرة على نفسه. 

 

دكتور نبيل عبد المقصود علاج الإدمان والسموم طب السموم الاستروكس المخدرات التخليقية

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس : ميزانية مفتوحه لـ وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا

سكب البنزين على جسدها وأشعله.. جريمة تشعل الغضب بـ الأردن| تفاصيل

أستاذ علاج الإدمان والسموم: المبادرة القومية لمواجهة المخدرات ضرورة ملحة لحماية الشباب

فاركو يعلن التعاقد مع محمد صبحي حارس الزمالك

كارتيرون يلغي مران الزمالك لهذا السبب

الثائر علي بدرخان - ووجوه خالد الصاوي| تفاصيل مطبوعات مكرّمين بـ الإسكندرية السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

إصابة أكرم توفيق في ودية الأهلي والمقاولون

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

سموحة يتعاقد مع ثنائي الزمالك في صفقة انتقال حر

وجه شاحب.. أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز بعد خروجها من المستشفى

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

قرار جديد من التموين بشأن صرف الخبز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ