المصرية لحقوق الإنسان : الجمهورية الجديدة حقوقية من الطراز الأول

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إستراتيجية حقوق الإنسان نقلة نوعية حضارية في هذا المجال، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة حقوقية من الطراز الأول.

وأضاف شيحة، خلال لقاء له ببرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، أنه كان متوقعا من العقلاء، أن يدركوا قيمة حقوق الإنسان حول العالم والترحيب باستراتيجية حقوق الإنسان.

الإستراتيجية محددة المدة ولها إطار زمني

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الإستراتيجية محددة المدة ولها إطار زمني، مؤكدا أن خصوم الدولة المصرية سيظلون في حالة انتقاد وتشكك في ملف حقوق الإنسان بمصر.

وأشار عصام شيحة إلى أن الكل أدرك أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية بملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية تتعامل بجدية مع المجتمع المدني.