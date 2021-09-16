محمد أنور السادات :إستراتيجية حقوق الإنسان جاءت في توقيت هام ومصر استعادت عافيتها

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان في هذا التوقيت مهم جدا، خاصة عندما تكون برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ممثلين من المجتمع المدني والسفراء الأجانب، وبعض مسئولي حقوق الإنسان في المجتمع الأوروبي.

وأضاف محمد أنور السادات، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، أن تلك الإستراتيجية تخاطب شركائنا في الخارج، مشيرا إلى أن توقيتها كان هام للغاية.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الدولة المصرية استعادت عافيتها وإستقرارها، مؤكدا أن هناك محاور هامة لإستراتيجية حقوق الإنسان قطعت مصر بها شوطا كبيرا.

ردود الفعل عن تلك الإستراتيجية إيجابية

وأشار محمد أنور السادات، إلى أن ردود الفعل عن تلك الإستراتيجية إيجابية، على الرغم من وجود بعض ردود الأفعال التي لديها قلق.