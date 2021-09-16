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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان| السيسي يدعم حقوق الإنسان.. والجمهورية الجديدة تبطل الشائعات.. تقييم بلومبرج لمعدل الفائدة المصري حافز لاستمرار مسيرة الإصلاح.. عقوبات القتل في القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الخميس ،نرصدها فيما هو قادم:

 

بالقانون.. حالة واحدة تجيز ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء| تفاصيل

 

بعد اعترافها أمام النيابة..عقوبات تنتظر فتاة التيك توك موكا حجازي

 

بعد ضبط سيدة .. الحبس والغرامة عقوبة اختراق البطاقات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني

 

برلمانية: البيان الرئاسي بمجلس الأمن يؤكد حق مصر الأصيل وجديتها في حل أزمة مياه النيل

 

برلماني: السيسي يدعم حقوق الإنسان.. والجمهورية الجديدة تبطل الشائعات والأكاذيب

 

بعد واقعة سفاح قنا .. تعرف على عقوبات القتل في القانون

 

توفير فرص عمل الأبرز.. خارجية النواب تكشف دور الدولة في تأهيل المساجين

 

عضو صحة النواب يناشد المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح..ويطالب بزيادة مراكز التطعيم

 

برلماني: التعليم أكثر المؤسسات تعرضا للشائعات.. وطارق شوقي نجح في وأدها

 

حقوق النواب: إنشاء مجمع لـ السجون إضافة حقيقية للتنمية فى عهد السيسي

 

إيهاب رمزي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أساس بناء الدولة الحديثة

 

كيف كفل القانون حقوق العاملين فى الدولة.. 6 بنود أساسية

 

برلماني: تقييم بلومبرج لمعدل الفائدة المصري حافز لاستمرار مسيرة الإصلاح

 

بعد إشادة بلومبرج.. برلماني: مصر حققت فائضا فى الموازنة تخطى الـ 100 مليار دولار

 

تدمير المراهقين.. مشروع قانون جديد لتقنين أوضاع التوك توك

 

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