توفير فرص عمل الأبرز.. خارجية النواب تكشف دور الدولة في تأهيل المساجين

ثمن النائب وسيم فخري وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء أكبر مجمع للسجون خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحافظ على الحريات وتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهي تقدم مفهوما شاملا عن حقوق الإنسان.

وأكد “فخري”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استطاعت أن ترسخ مبدأ الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن أهم ما تتميز به شمولها، حيث تعمل على تحقيق جميع الحقوق والحريات، وهذا يعكس مدى إيمان القيادة السياسية بقضايا حقوق الإنسان، والتي تشمل حقه في العلاج والصحة والتعليم، ومساندة الفئات الأكثر احتياجا مع عدم إهمال حرية الرأي والتعبير.

وعن دور الدولة فى تأهيل المساجين، أوضح وكيل خارجية النواب أن الدولة تنتهج سياسة جديدة ، يتم من خلالها توفير الرعاية اللاحقة له عن طريق مساعدته فى توفير فرص العمل المناسبة عن طريق إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد اتخاذ العديد من الإجراءات، علاوة على تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية لأسرهم بالخارج.



الرئيس السيسي طبق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة

وأكد أن ملف حقوق الإنسان فى مصر ينطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق المواطن من خلال تعزيز واحترام وحماية جميع الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر فى صياغتها.

وأشار إلى أن الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجه عالمي، ومصر جزء من هذا التوجه وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة باستهداف بناء الإنسان المصري.

كما أكد “ فخري” أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد إقرار الرئيس السيسي، بالحريات والديمقراطية والعمل على تعزيزها بشتى السبل، مع ضمان أمن وسلامة المجتمع وحمايته من الأفكار الخبيثة والشريرة والمتطرفة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن مصر دولة بها 100 مليون مصري، مضيفا: "نعمل على الحفاظ على حالة الاستقرار، وهناك من يتحدث عكس الاتجاه وتحويل كل شيء لإساءة".

وأوضح الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "خلال أيام قليلة سوف نفتتح أكبر مجمع سجون".

وتابع الرئيس السيسي: "لو إنسان أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة".

وأكمل الرئيس السيسي: "المتواجد داخل السجن يجب أن يتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جدا وإصلاحية عالية جدا".

ولفت الرئيس السيسي: "القضاء متواجد في مجمع السجون وكل شيء متواجد داخل مجمع السجون".

كما طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين على عدم وجود انتهاك لحقوق الإنسان في مصر.

وقال السيسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة “الأولى” الفضائية: "لا شك في أن مظاهر الفقر والجهل وثقافتنا خلال سنوات ماضية أدت إلى وجود ممارسات خاطئة".

وأضاف الرئيس: "مش من حق حد يسيء للآخرين سواء بالتنمر أو التحرش؛ لأنه يعد انتهاكا لحقوق الإنسان".

وأكد أهمية وجود القوانين داخل أي دولة لضبط حركة المجتمع؛ وتنفيذ العقاب على من يتجاوز في حق الآخرين.