برلمانية: البيان الرئاسي بمجلس الأمن يؤكد حق مصر الأصيل وجديتها في حل أزمة مياه النيل

أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب أن البيان الرئاسي من مجلس الأمن خطوة هامة تؤكد حق مصر الأصيل وجديتها في حل الأزمة، مشيرة أنه على خطى سعي مصر القانوني للحفاظ على حقوقها المائية الأبدية في مياه النيل.

و اعتمد مجلس الأمن البيان الرئاسي الصادر من مصر بضرورة إلزام الأطراف الشريكة للانخراط في مفاوضات لها إطار زمني محدد يحسم خطوات الملء وهو ما نادت به مصر منذ بداية التفاوض وماطلت إثيوبيا في الالتزام به.

ويأتي اعتماد البيان الرئاسي من مجلس الأمن خطوة هامة تؤكد حق مصر الأصيل وجديتها في حل الأزمة بشكل عادل وفي إطار زمنى ملزم لكافة الأطراف.

وأكدت أن مصر لا ولن تفرط في قطرة مياه من حقوقها وهذا ما أعلنه مرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تثبت الأيام انه أهل للثقة التي أولاها له المصريون فهو الحارس الأمين على مصر وشعبها ونيلها الخالد.