تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

قال الإعلامي تامر أمين، إن النادي الأهلى قام بعمل صفات كثيرة مميزة وواضحة هذا العام، معلقًا :" أنا أهلاوي بس بدون مبالغة الصفقات التى تمت هذا العام هى الأغلى و التى قامت بمعالجة الثغرات".



وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن النادي الأهلى لا يسير خلف :" هذا اللاعب مميز فيتم التعاقد معه" ولكن يسير بطريقة :" استثمارية و فنية".



ولفت إلى أن الصفقة الجديدة للأهلى و التعاقد مع بيرسي تاو، مميزة للغاية وبعد فترة سيعلم الجميه أهمية هذا اللعل فنيًا و استثماريًا.



وتابع تامر أمين :" سجلو عليا كمان أن التعاقد مع لويس ميكيسوني لاعب نادي سيمبا التنزاني، فى غاية الأهمية، ,ان هذا اللعب نسخة من نجم الأهلى و منتخب مصر محمد بركات".



ولفت إلى أن لويس ميكيسوني لاعب نادي سيمبا التنزاني، الذى تعاقد مع الأهلى جناح عفريت، وسيكون له أهمية فى المباريات المقبلة.



وأشار إلى أن صفقات الأهلى الأغلى و الأنجح ولكن سيكون هناك مشكلة فى مشاركة كل هؤلاء النجوم.

