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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 17-9-2021

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 17-9- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 6 جنيهات للكيلو

البصل بـ 3  جنيهات للكيلو

البطاطس 6.5  جنيه للكيلو

الخيار 6 جنيهات

الملوخية 3 جنيهات

الفلفل الرومي 5  جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ 4.5 جنيه للكيلو

الكوسة 5.5  جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الجوافة 7 جنيهات
التفاح 18 جنيها
البرتقال7 جنيهات

الكنتلوب 9 جنيهات


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

 

بعد تراجع الجرام 13 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-9-2021

 

ينشر صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، بعد تراجعه بنحو 13 جنيها في ختام تعاملات الأمس على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، بعد أن ارتفعت الأسعار بمقدار جنيهًان تقريبا للجرام الواحد بمستهل التعاملات، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار جرام الذهب اليوم
وصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 885 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 774 جنيها لجرام الذهب الواحد .

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 663 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو516 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم
وسجل سعر أوقية الذهب نحو 27,510 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,192 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 884571 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

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