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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة ماهر: الحصول على لقاح كورونا لا يعنى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كورونا
كورونا

طالبت الإعلامية هبة ماهر المواطنين بتوخى الحذر فى الفترة المقبلة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، موضحة أن معدلات الإصابات يرتفع بشكل يومي.

 

وأضافت هبة ماهر خلال تقديمها برنامج “ 8 الصبح” المذاع على قناة دي إم سي، أن الحصول على اللقاح من الأشياء المهمة، مؤكدة :" الحصول على اللقاح لا يعنى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بل نحصل على اللقاح ونستمر فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

 

وأشارت إلى أن الرئيس الروسي بوتين متواجد حاليًا فى عزل، بعد اتشاف حلات مقربه له مصابة بالفيروس، وذلك للحفاظ على اسرته و المقربين له.

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 248425 حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 295051 من ضمنهم 248425 حالة تم شفاؤها، و 16921 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

 

هبة ماهر فيروس كورونا كورونا اللقاح الصحة

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