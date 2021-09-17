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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب مدير المرحلة الثالثة بالمترو: نستهدف تسليم الخط العام المقبل.. فيديو

المهندسة إيمان خليل
المهندسة إيمان خليل

رصد برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد، وهدير أبو زيد،  آخر أعمال تنفيذ محطة مترو ماسبيرو.

وفي هذا الصدد، قالت المهندسة إيمان خليل، نائب مدير المرحلة الثالثة بمترو الأنفاق، إن المرحلة الثالثة تتفرع لاتجاهين من الكيت كات، باتجاه روض الفرج، والاتجاه الثاني للمهندسين وصولًا لجامعة القاهرة، مشيرة إلى أنه يوجد 8 محطات نفقية ومحطتين سطحية، و5 محطات علوية.

بدوره قال المهندس، محمد أمين، مهندس تنفيذي بالمشروع، إن الأعمال بمحطة ماسبيرو قاربت على الانتهاء، مشيرة إلى أن المحطة تنقسم لمنطقة الجمهور، والمنطقة الأخرى تتضمن الغرف الفنية، وبالتالي كل منطقة لها مواد خاصة بها.

وواصل المهندس، محمد أمين، مهندس تنفيذي بالمشروع،:" نستهدف تسليم الخط لهيئة مترو الأنفاق العام المقبل 2022".

وذكر رئيس العمال، أن 95% من المباني انتهت بالكامل والآن يتم العمل على المرحلة النهائية للتشطيب كأعمال السيراميك والدهانات وغيرها من الأعمال الآخرى .

وتستهدف الهيئة القومية للأنفاق الانتهاء من تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتد من العتبة حتى الكيت كات، منتصف العام المقبل، حيث تضم محطات ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات.

ويقوم تحالف شركات فرنسية بتنفيذ المشروع، حيث انطلقت أعمال حفره من العتبة فى منتصف 2017 مارا بمحطتى ناصر وماسبير، ويجرى تنفيذ برنامج مكثف لسرعة إنجاز هذا المشروع.
ويبلغ طول المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو 17.7 كم وتشمل عدد (15) وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة إنجازها، وتبلغ تكلفة تنفيذها 32.8 مليار جنيه تقريبا.
 

 

 

 

مترو ماسبيرو مترو مترو الأنفاق الكيت كات روض الفرج

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