مترو الأنفاق: 92% نسبة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي.. فيديو

رصد برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد، وهدير أبو زيد، كواليس عملية التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف lrt على السكة الخاصة به، استعدادًا للافتاح.

وكشف المهندس أيسر رأفت، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ أعمال القطار الكهربائي بنسبة 92%، حيث تم رفع مليون و 400 م مكعب أتربة وتم ردم 2 مليون متر مكعب على طبقات، وتم تنفيذ 580 متر مكعب خرسانة، كما تم استخدام 56 طن حديد.

وأشار إلى أن هيئة الأنفاق بدأت في التشغيل التجريبي لأول قطار كهربائي وذلك بمحطة العبور، بعد الانتهاء من تركيب السكة الخاصة به، وتتواصل أعمال التشغيل التجريبي حتى افتتاح المشرو للتأكد من نسب الآمان على السكك، ثم يتم نزول القطار الكهربائي.



جدير بالذكر أن القطار الكهربائي بمثابة شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)، كما يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية، ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.



ويبلغ طول القطار الكهربائي 90 كم وعدد 16 محطة، حيث ينطلق من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازياً لطريق (القاهرة –الإسماعيلية) الصحراوي إلي مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة (1) بعدد 11 محطة سطحية ، والثانية من بعد محطة العاصمة(1) حتي محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" بعدد 1 محطة سطحية (محطة الفنون والثقافة) و الثالثة جنوباً بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).

