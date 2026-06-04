مصطفى بكري : الشباب الفلسطيني عبّر عن تقديره لمصر .. وقضيتهم راسخة في وجداننا

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن عددًا كبيرًا من الشباب الفلسطيني احتفل بمصر، في تعبير عن تقديرهم لدورها، مشيرًا إلى أن الاحتفالات عكست مشاعر شكر وامتنان تجاه المواقف المصرية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن فلسطين تمثل قضية مركزية بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن أرض فلسطين حاضرة بقوة في الذاكرة المصرية ولا يمكن نسيانها.

عمق العلاقات التاريخية والإنسانية

وأضاف أن مشاعر المحبة والتقدير المتبادل كانت حاضرة في هذه الفعاليات، حيث وجه الفلسطينيون رسائل إلى الشعب المصري والقيادة السياسية، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والإنسانية بين الشعبين المصري والفلسطيني.