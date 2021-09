إنطلاق حفل توزيع جوائز إيمي 2021 للأعمال التليفزيونية.. الإثنين المقبل

يقام صباح الاثنين المقبل، حفل توزيع جوائز إيمي 2021 للأعمال التلفزيونية الأبرز خلال الفترة الماضية، بعدما أعلن عن الترشيحات في يوليو الماضي.

يحضر حفل إيمي 2021 في نسخته الـ 73 حوالي 500 ضيفا فقط، بعدما كان يحرص الآلاف على التواجد به خلال السنوات الماضية بسبب بروتوكولات الحماية من فيروس كورونا.

على مدار سنوات طويلة كان حفل توزيع جوائز الإيمي يقام في مسرح ميكروسوفت بلوس أنجلوس لكنه انتقل إلى مكان آخر يتوفر به قاعات داخلية وخارجية لتقديم العروض والتكريمات دون الخوف من انتشار العدوى.

وطلبت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، المسئولة عن توزيع جوائز الإيمي، ضرورة حصول الحاضرين على لقاح فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء الأقنعة طوال الحفل.

لن يحضر جميع المكرمين إلى لوس أنجلوس للحصول على جوائزهم، مثل فرقة مسلسل The Crown الذين سيقام لهم حفل خاص في لندن بالتوازي مع الحدث الرئيسي.

سيستضيف حفل إيمي 2021 الممثل الكوميدي سيدريك ذا انترتينر، ويشهد الحدث العديد من العروض الموسيقية والغنائية.

يذاع الحفل على شاشة CBS الأمريكية، لتكريم أفضل الأعمال التي عرضت في الفترة من 1 يونيو 2020 حتى 31 مايو 2021، بحسب الموقع الرسمي للأكاديمية.

يعود المرشحون وضيوفهم وعدد محدود من الجمهور هذا العام لحضور حفل توزيع جوائز الإيمي بعدما أقيم حفل العام الماضي افتراضيا.

ملاحظات على قوائم ترشيحات إيمي 2021

تفوقت شركة HBO ومنصتها HBO Max في عدد الترشيحات لأعمالها حيث تلقت 130 تنويها، فيما نالت منصة نتفليكس 129 ترشيحا، وجاءت منصة ديزني بلس في المرتبة الثالثة بـ 71 ترشيحا.

ونالت مسلسلات The Crown و The Mandalorian عدد ترشيحات وصل إلى 24 لكل منهما، يليهما WandaVision بـ 23 ترشيحا، و The Handmaid تحصد 21 ترشيحا.

للسنة الرابعة على التوالي يسيطر مسلسل العائلة الملكية The Crown على قوائم الإيمي في إشارة إلى توجهه لحصد الجوائز في معظم الفئات الرئيسية، على الرغم من اختلاف فريق التمثيل بين المواسم المتتالية.

ينافس أبطال The Crown بعضهم في قوائم ترشيحات إيمي 2021 لنيل جوائز التمثيل في فئات رئيسية مثلما تضم قائمة أفضل ممثلة في دور رئيسي كل من إيما كورين عن دور الأميرة ديانا، فيما تنافسها أوليفيا كولمان على نفس الجائزة عن شخصية الملكة إليزابيث.