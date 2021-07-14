HBO تتفوق على نتفليكس في قوائم إيمي 2021 وThe Crown يحصد 24 ترشيحا

أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية،عن قوائم الترشيحات لجوائز إيمي 2021 عن أفضل الأعمال التلفزيونية.

يقام حفل توزيع جوائز إيمي 2021 لهذا العام في نسخته الـ 93، يوم 19 سبتمبر المقبل، ويذاع على شاشة CBS الأمريكية، لتكريم أفضل الأعمال التي عرضت في الفترة من 1 يونيو 2020 حتى 31 مايو 2021، بحسب الموقع الرسمي للأكاديمية.

يعود المرشحون وضيوفهم وعدد محدود من الجمهور هذا العام لحضور حفل توزيع جوائز الإيمي بعدما أقيم حفل العام الماضي افتراضيا، في مسرح مايكروسوفت بلوس أنجلوس.

فيما يستمر تصويت أعضاء الأكاديمية على للأعمال الفائزة في الفترة من 19 إلى 30 أغسطس.

The Crown و The Mandalorian يحصدان 24 ترشيحا

ملاحظات على قوائم ترشيحات إيمي 2021

تفوقت شركة HBO ومنصتها HBO Max في عدد الترشيحات لأعمالها حيث تلقت 130 تنويها، فيما نالت منصة نتفليكس 129 ترشيحا، وجاءت منصة ديزني بلس في المرتبة الثالثة بـ 71 ترشيحا.

ونالت مسلسلات The Crown و The Mandalorian عدد ترشيحات وصل إلى 24 لكل منهما، يليهما WandaVision بـ 23 ترشيحا، و The Handmaid تحصد 21 ترشيحا.

للسنة الرابعة على التوالي يسيطر مسلسل العائلة الملكية The Crown على قوائم الإيمي في إشارة إلى توجهه لحصد الجوائز في معظم الفئات الرئيسية، على الرغم من اختلاف فريق التمثيل بين المواسم المتتالية.

ينافس أبطال The Crown بعضهم في قوائم ترشيحات إيمي 2021 لنيل جوائز التمثيل في فئات رئيسية مثلما تضم قائمة أفضل ممثلة في دور رئيسي كل من إيما كورين عن دور الأميرة ديانا، فيما تنافسها أوليفيا كولمان على نفس الجائزة عن شخصية الملكة إليزابيث.

وحصد مسلسل نتفليكس الشهير Bridgerton على 12 ترشيحا ضمن قوائم إيمي 2021، من بينها أفضل ممثل رئيسي وأفضل عمل درامي في الوقت الذي يستعد فيه أبطاله لتقديم جزء ثاني.

شهدت قوائم ترشيحات إيمي 2021 تنوعا كبيرا في الأسماء، التي برزت في قائمة أفضل إخراج لعمل درامي التي ضمت 4 من أصل 6 مرشحين من النساء، لأول مرة منذ سنوات طويلة.

ويعد هذا التغيير هو الأبرز في تاريخ جوائز الإيمي بعد حوالي 5 عقود ونصف من قلة عدد المرشحات النساء في القوائم، خاصة فئة الإخراج.