الأسطول.. أولى تجارب الاتحاد السكندري استعدادا للموسم الجديد

استقر حسام حسن المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على إقامة عدد من المباريات الودية؛ للوقوف على المستوى البدني للاعبين، والاستفادة من فترة الإعداد قبل انطلاق بطولة الدوري.

ويخوض الاتحاد أولى الوديات، الأحد المقبل، في تمام السادسة مساء، على ملعب النادي، بسموحة، أمام فريق “الأسطول البحري”.

ويسعى حسام حسن لخلق حالة من التجانس بين اللاعبين؛ في ظل مشاركة الصفقات الجديدة.

الاتحاد يخوض تدريباته الجماعية على أحد شواطئ الإسكندرية

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته الصباحيه على أحد شواطئ مدينة الإسكندرية على هامش الاستعدادات للموسم الجديد.

وقرر حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خوض التدريبات الجماعية علي احد شواطي الإسكندرية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين وخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين في ظل مشاركة الصفقات الجديدة.

ورفض حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خوض أي مباراة ودية الأسبوع الماضي.



قيد 17 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري



استقر حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري على قيد 17 لاعبا في قائمة زعيم الثغر الأولي استعدادا للموسم الجديد والتي أرسلها للاتحاد المصري لكرة القدم

وضمت القائمة كل من:"لسيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق، عمرو خليل، صبحى سليمان، كريم يحيى، داميون لوي، محمود شعبان، مروان النجار، احمد نبيل مانجا، خالد الغندور، كريم الديب، أحمد راشد، هشام صلاح، أحمد حجى، حسام عاشور، خالد قمر.

ورحل خالد قمر عن صفوف الاتحاد السكندري عقب فسخ تعاقده مع مسئولي زعيم الثغر ليعلن إنتقاله إلي نادي الجونة.