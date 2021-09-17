تشييع جثامين الأب وأولاده الثلاثة ضحايا مصنع المخلل في جنازة شعبية ببني سويف

شيع الآلاف من أهالي بني سويف جثامين أب وأولاده الثلاثة لقوا مصرعهم، اختناقاً داخل حوض التنظيف داخل مصنع لتصنيع المخلل خاص بالوالد بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بنى سويف.

ولقى أب و3 من أبنائه مصرعهم،اختناقاً داخل حوض التنظيف داخل مصنع لتصنيع المخلل بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا يفيد بمصرع أب و3 من أبناءه مختنقين داخل مصنع لتصنيع المخلل بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بأربع سيارات إسعاف إلى محل الواقعة لنقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، وانتقل اللواء حسام حموده السكرتير العام المساعد بمحافظة بنى سويف يرافقه المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بنى سويف، والقيادات الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أثناء قيام الاب وأبناءه الثلاثة بتنظيف حوض المخلل داخل أحدي المصانع ونظرا لعدم وجود اكسجين كافى أسفل الحوض أدى الى اختناقهم ومصرعهم فى الحال.

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رئيس مركز ومدينة بني سويف بسرعة التوجه لمصنع لإنتاج المخلل بمنطقة بياض العرب الصناعية ، وذلك فور علمه بواقعة وفاة 4 أشخاص داخل المصنع ، للوقوف على حقيقة الوضع ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة

وتنفيذا لتكليف المحافظ فقد انتقل على الفور "هاني الجويلي" رئيس المدينة وبصحبته مدير المنطقة رجب يونس ،لمحل الواقعة، وتابع نقل المتوفين بسيارة إسعاف إلى المستشفى للكشف على جثامين المتوفين وبيان سبب الوفاة، والتي يرجح أنها ناتجة عن اختناق الضحايا أثناء تنظيف حوض المخلل ، بسبب نقص الأوكسجين في أسفل الحوض، وذلك بحسب إفادة أحد العاملين بالمصنع الذين كان موجوداً أثناء حدوث الواقعة.

وأمر المحافظ رئيس المدينة بمتابعة إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم وتسهيل إجراءات تصاريح الدفن ، مع المتابعة مع الأجهزة المعنية من الشرطة والنيابة العامة لمتابعة سير التحقيقات واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.