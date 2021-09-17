عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: رفع مصر من القوائم الحمراء يشجع القطاع السياحي ويدعم الاقتصاد

رفع مصر من القوائم
رفع مصر من القوائم الحمراء

أشاد أحمد معطي، محلل أسواق المال، بقرار الحكومة البريطانية، رفع حظر مصر من القوائم الحمراء الممنوعة من دخول البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا.


وقال "معطي" في اتصال هاتفي مع "صدي البلد"، إن  السلطات البريطانية تسعى لتقليل الأثار التي خلفتها تداعيات كورونا علي اقتصادها، وهو ما يعني تيسيرات مرنة في عمليات انتقال الأفراد والبضائع إلى بريطانيا، معتبرا أن تلك الإجراءات ستدفع الاقتصاد القومي إلى الأمام.

بشري سارة.. الصحف البريطانية تتحدث عن رفع مصر من القائمة الحمراء

الخارجية: رفع مصر من القائمة الحمراء للسفر إلي إيرلندا


وأوضح " معطي" أن خروج مثل هذه القرارات في ذلك التوقيت يأتي بالتزامن مع عودة موسم السياحة وهو ما يعني الترويج للسياحة في مصر.


واعتبر " معطي" قرار السلطات البريطانية، أنه رسالة للمجتمع الدولي، بأن مصر تعد من الدول الأدني خطورة في انتشار وباء كورونا، وهو ما يؤكد قدرات السلطات الصحية في مصر على السيطرة على الوباء العالمي.


ورفعت السلطات البريطانية، اسم مصر، من قوائم الدول الحمراء، الممنوعة من دخول المملكة المتحدة بسبب إجراءات فيروس كورونا، على أن يبدأ العمل بذلك القرار، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل.

فيروس كورونا القائمة الحمراء الحكومة البريطانية مال واعمال اخبار مصر

موضوعات متعلقة

أخبار العالم | كواليس مذبحة مطار كابول.. حقيقة رفع مصر من القائمة الحمراء البريطانية.. تفاصيل قمة بايدن وبينيت.. أسعار الذهب والدولار

ترشيحاتنا

عانى من الاكتئاب.. الدولفين بيتر ينتحر بعد الانفصال عن حبيبته

استشاري الطب النفسي يكشف أسبابا تؤدي لانتحار الشخص المكتئب

المفتي: تولي المرأة للمناصب القيادية إعادة لحقوقها المسلوبة

إبراهيم عيسى: العزوف عن تلقي لقاحات كورونا جريمة في حق المجتمع

غربان المهرجانات.. حلمي بكر: قمت بطرد حمو بيكا من النقابة لهذا السبب

بعد مواساتهم له.. رئيس الاتحاد السكندري يرد على لجنة إدارة نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

خبير: رفع مصر من القوائم الحمراء يشجع القطاع السياحي ويدعم الاقتصاد

شتموني| وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف سبب مشاجرته مع المصلين في خطبة الجمعة

وزيران ومسئول زملكاوي .. من هو رئيس اتحاد الكرة القادم؟

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ