خبير: رفع مصر من القوائم الحمراء يشجع القطاع السياحي ويدعم الاقتصاد

أشاد أحمد معطي، محلل أسواق المال، بقرار الحكومة البريطانية، رفع حظر مصر من القوائم الحمراء الممنوعة من دخول البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا.



وقال "معطي" في اتصال هاتفي مع "صدي البلد"، إن السلطات البريطانية تسعى لتقليل الأثار التي خلفتها تداعيات كورونا علي اقتصادها، وهو ما يعني تيسيرات مرنة في عمليات انتقال الأفراد والبضائع إلى بريطانيا، معتبرا أن تلك الإجراءات ستدفع الاقتصاد القومي إلى الأمام.



وأوضح " معطي" أن خروج مثل هذه القرارات في ذلك التوقيت يأتي بالتزامن مع عودة موسم السياحة وهو ما يعني الترويج للسياحة في مصر.



واعتبر " معطي" قرار السلطات البريطانية، أنه رسالة للمجتمع الدولي، بأن مصر تعد من الدول الأدني خطورة في انتشار وباء كورونا، وهو ما يؤكد قدرات السلطات الصحية في مصر على السيطرة على الوباء العالمي.



ورفعت السلطات البريطانية، اسم مصر، من قوائم الدول الحمراء، الممنوعة من دخول المملكة المتحدة بسبب إجراءات فيروس كورونا، على أن يبدأ العمل بذلك القرار، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل.