بشري سارة.. الصحف البريطانية تتحدث عن رفع مصر من القائمة الحمراء

تتساءل الصحف البريطانية عما إذا كانت الحكومة الإنجليزية ستحذف أسم مصر من القائمة الحمراء أم لا بعد أن تمت إضافة المحروسة للقائمة الحمراء في أوائل يونيو بسبب ارتفاع الحالات والمخاوف بشأن متغير دلتا السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد الذي تم تحديدها لأول مرة في الهند.



وتوقعت الصحف البريطانية أن تنقل المملكة المتحدة مصر إلى القائمة الصفراء فيما يتعلق بمستوى خطورة تفشي "كوفيد-19" خلال مراجعتها المرتقبة لقوائم السفر اليوم.

وذكرت صحيفة "آي نيوز" البريطانية أن خبير السفر "تيم وايت" أكد إن مصر مرشحة للحذف من القائمة الحمراء إذ لا تزال معدلات الإصابة بـ "كوفيد-19" منخفضة في البلاد.

وأضاف "وايت" أن عمان وباكستان وتركيا وجزر المالديف وجمهورية الدومينيكان قد تنضم إلى مصر في القائمة الصفراء.

وأوضحت "آي نيوز" أن وضع مصر على القائمة الحمراء يعني أن الوافدين منها عليهم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام في فندق مخصص لذلك بتكلفة 2000 جنيه إسترليني للفرد البالغ، بالإضافة إلى إجراء اختبارات PCR إلزامية قبل وبعد الوصول إلى المملكة المتحدة.

وأفادت أن أعداد الحالات في مصر ارتفع بشكل طفيف هذا الشهر مشيرة إلي تسجيل 203 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر يوم 25 أغسطس وهو ارتفاعًا طفيفاً منذ 57 حالة في 4 أغسطس الجاري.

وتابعت الصحيفة البريطانية ان القائمة الصفراء تعني أن الوافدين يمكنهم عزل أنفسهم ذاتيا لمدة 10 أيام ولا يزال إجراء اختبار PCR إلزاميا في اليوم الثاني لوصولك للمملكة المتحدة واليوم الثامن كذلك الاختلاف الآخر بين القائمتين أنه يمكنك إجراء اختبار PCR اختياري في اليوم الخامس، وتعني سلبية النتائج انتهاء مدة الحجر الصحي في حال كنت قادما من إحدى الدول على القائمة الصفراء.

وأكدت "آي نيوز" تراجع مصر مرتبتين في تصنيف "بلومبرج" لصمود الدول في مواجهة " كوفيد -19" لتحتل المركز الـ 39 الآن، من بين 53 دولة في التصنيف مع ذلك، سجلت مصر معدلات مرتفعة في مقياس فتح مسارات السفر للملقحين، إذ أبقت حدودها مفتوحة إلى حد كبير منذ فترة الجائحة.

أعلنت الحكومة البريطانية عن أحدث التغييرات التي ستشمل قوائم السفر، حيث ستُدرج سبعة دول جديدة ضمن القائمة الخضراء للسفر. وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم.

ووفقًا للتغييرات التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق من اليوم، ستنتقل كل من كندا والدنمارك وفنلندا وجزر الأزور وسويسرا وليختنشتاين وليتوانيا إلى القائمة الخضراء. بينما تمت إضافة تايلاند والجبل الأسود إلى القائمة الحمراء لحكومة المملكة المتحدة، مما يعني أنهما تعتبران من بين الوجهات الأكثر خطورة حاليًا.

يُذكر أنه لا يتعين على المسافرين القادمين من دول القائمة الخضراء إجتياز الحجر الصحي عند عودتهم إلى المملكة المتحدة، سواء حصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أم لا، حيث يتم اختبارهم قبل مغادرة المملكة المتحدة وعند عودتهم إليها.

وبالمقابل، يُسمح فقط للمواطنين البريطانيين أو الأيرلنديين أو المقيمين في المملكة المتحدة، بالدخول إلى بريطانيا في حال ما إذا كانوا في بلدان القائمة الحمراء، ثم يتعين عليهم الدفع مقابل العزل الذاتي الذي يجتازونه في فندق الحجر الصحي المعتمد من الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تقوم بتحديث قوائم السفر كل ثلاثة أسابيع، وأن البالغين المطعمين بالكامل والعائدين من معظم البلدان المدرجة ضمن القائمة البرتقالية، ليسوا مُلزمين باجتياز الحجر الصحي عند عودتهم من هذه المواقع، ولكن يتعين عليهم إجراء الاختبارات قبل المغادرة وعند عودتهم. بينما يجب على أولئك الذين لم يتلقوا اللقاحين العزل في المنزل لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى إجراء الإختبارات بعد انتهاء فترة العزل.