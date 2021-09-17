محمد لطفي يدعو لـ كريم فهمي بعد وعكته الصحية

دعا الفنان محمد لطفي، لصديقه، الفنان كريم فهمي؛ بعد تعرضه لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى.



وكتب محمد لطفي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ألف سلامة ليك يا حبيبي، إن شاء الله هتقوم بالسلامة.. دعواتكم".

في أول تعليق له بعد وعكته الصحية؛ كشف النجم كريم فهمي لـ “صدى البلد” تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطتين في الرئة.



وقال كريم فهمي: أنا حاليا في العناية المركزة .. الحمد لله على كل شيء.. دعواتكوا".



وأضاف: "الأطباء أخبروني أنني أصبت بجلطتين في الرئة، ولا أعلم السبب حتى الآن، نافيا ما تردد أن تلك الإصابة بسبب تطعيم لقاح فيروس كورونا".



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

