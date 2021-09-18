البائع الفصيح : ليه نشتري الغالي لما فيه صناعة محلية وبجودة أعلى

قدمت الإعلامية لميس سلامة ، اليوم السبت ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، فقرة السوشيال ميديا .

وعرضت الإعلامية لميس سلامة ، فيديو للبياع الفصيح ، صاحب جملة " الطفاية دي " ، والذي حقق تريند كبير على السوشيال ميديا .

وقال البائع " أيوب القاضي " : إن سبب شهرته على السوشيال ميديا هو حب الناس ، متابعا : " بعمل الشغل ده على أيدي بنفسي " .

وأضاف " القاضي " : لقيت نفسي في يوم وليله تريند ، وأنا مكنتش فاهم يعني إيه تريند ، بسببه فهمت من الناس حولي إني اتشهرت .

وتابع " القاضي " : المفروض نشجع الصناعة اليدوية والمحلية ، ومنجبش الحاجات الغالية اللي خامتها أقل .