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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارمن سليمان توجه رسالة إلى الفتيات.. شاهد

صدى البلد

وجهت المطربة كارمن سليمان رسالة إلى الفتيات عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلة: خليكي واثقة في نفسك مهما كانت الظروف. 

 

وأضافت سليمان: "اشتغلي واعملي اللي عليكي وان شاء الله هتوصلي ومش مهم امتى المهم متيأسيش".

 

ونالت الرسالة العديد من التعليقات والتفاعل مع كارمن من جانب الفتيات . 

 

يذكر أن المطربة كارمن سليمان، قالت إنها تحب أغاني الأطفال بشكل كبير، مضيفة: "أحب أي شيء له علاقة بالأطفال سواء أفلام أو أغاني أو مسلسلات".

 

وأضافت كارمن سليمان في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي": "صفاء ابو السعود كان لها دور كبير في أغاني الأطفال"، مضيفا:"أقوم بغناء أغاني الأطفال لابني زين كثيرًا". 

 

وتابعت كارمن سليمان:" احب اغاني لـ صفاء ابو السعود، ولكن كنت أفضل أغاني كثيرة للمطربة عفاف راضي لأن مواضيع اغاني عفاف راضي كانت رائعة ".   

 

وأكملت كارمن سليمان : أميل لأغاني المطربة عفاف راضي، مضيفة:" والدتي صوتها حلو وكانت بتسمعنا اغاني كثيرة واحنا صغيرين وانا حفظتها كلها".

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20210918_114259
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