كارمن سليمان توجه رسالة إلى الفتيات.. شاهد

وجهت المطربة كارمن سليمان رسالة إلى الفتيات عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلة: خليكي واثقة في نفسك مهما كانت الظروف.

وأضافت سليمان: "اشتغلي واعملي اللي عليكي وان شاء الله هتوصلي ومش مهم امتى المهم متيأسيش".

ونالت الرسالة العديد من التعليقات والتفاعل مع كارمن من جانب الفتيات .

يذكر أن المطربة كارمن سليمان، قالت إنها تحب أغاني الأطفال بشكل كبير، مضيفة: "أحب أي شيء له علاقة بالأطفال سواء أفلام أو أغاني أو مسلسلات".

وأضافت كارمن سليمان في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي": "صفاء ابو السعود كان لها دور كبير في أغاني الأطفال"، مضيفا:"أقوم بغناء أغاني الأطفال لابني زين كثيرًا".

وتابعت كارمن سليمان:" احب اغاني لـ صفاء ابو السعود، ولكن كنت أفضل أغاني كثيرة للمطربة عفاف راضي لأن مواضيع اغاني عفاف راضي كانت رائعة ".

وأكملت كارمن سليمان : أميل لأغاني المطربة عفاف راضي، مضيفة:" والدتي صوتها حلو وكانت بتسمعنا اغاني كثيرة واحنا صغيرين وانا حفظتها كلها".