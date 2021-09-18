منهم أحد الخلفاء .. أشهر من حملوا لقب سفاح عبر العصور المختلفة

عندما نسمع كلمة سفاح، دائما ما يرتبط الأمر بارتكاب الجرائم، والمثير للإندهاش ان هناك بعض الأشخاص يحملون لقب سفاح، لن يخطر لك أن يرتبطوا بمثل هذا اللقب، فمنهم أبو العباس عبد الله السفاح، وجمال باشا السفاح.

في يومنا هذا ارتبطت كلمة السفاح بالجرائم المشينة وأعمال البلطجة، فقد تم مؤخرا القضاء على سفاح الصعيد الهارب من 17 حكما بالإعدام، وقتل زوجتيه، وقبل ذلك سفاح قنا وغيهم، لكن هناك أشخاص ارتبط اللقب بهم بطريقة مختلفة…

أبو العباس عبد الله السفاح

أبو العباس عبد الله السفاح

أمير المؤمنين أبو العباس عَبْد الله بن محمد بن علي بن عَبْد الله بن العباس بن عَبْد المُطَّلِب الهاشمي القرشي أول خلفاء بني العباس، تولى حكم الدولة الإسلامية وهو في السادسة والعشرين من عمرِه، وهو الخليفة التاسع عشر من خلفاء المُسلمين، وتزوج من أم سلمة بنت يعقوب المخزومية.

تحولت الدعوة العباسية على يديه إلى دولة، وواجه محاولات عديدة للخروج عليه، لكنه استطاع أن يقضي عليها جميعها - مستعينًا بأبي مُسلم الخراساني، وفئة من أهله وعشيرته، وما أكثرهم-، فكان أبو العباس شديد البطش والتنكيل بخصومه، لكن لم تدم خلافته طويلاً حيث توفي بالجدري في الأنبار.

كيف لُقب أبو العباس بالسفاح

لُقّبَ أبو العباس بالسفاح، لأنه في آخر خطبته في الكوفة قال: "أنا السفاح المبيح، والثائر المنيح"، وقيل لكثرة ما أراقه من دم الأمويين، وأيضًا أنه لُقب بهذا بسبب كرمه وإغداقه في العطاء؛ لأن السفاح تعني المعطاء.

فقد سقطت دولة بني أمية على يد أبو العباس السفاح، التي استمر حكمها قرابة 91 عام، بعد تأسيسها على يد معاوية بن أبي سفيان بعد خلافات دموية أودت بحياة العديد من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

جمال باشا السفاح

جمال باشا السفاح

أحمد جمال باشا، المُلقب بالسفاح، ولد في 6 مايو 1872م، في ميتيليني، من أب كان يعمل صيدلي عسكري، وتخرج أحمد جمال من الاكاديمية العسكرية عام 1893 في اسطنبول، وفي عام 1898 أقام اتصالاتٍ مع جمعية الاتحاد والترقي التي كانت معاديةً للسلطان وشغل العديد من المناصب العسكرية وأصبح حاكم بغداد وقائد اسطنبول ثم وزير الأشغال العامة في حكومة جمعية الاتحاد والترقي في عام 1913.

لماذا لُقب بالسفاح

كان احمد جمال باشا المُشرف على الإبادة الجماعية لـ الأرمن، والتي تعد أول إبادة جماعية في القرن العشرين، والتي بدأت في 24 أبريل 1915م، في اسطنبول عاصمة الإمبراطورية العثمانية حيث تم اغتيال 600 من الأرمن المشهورين بأمر من الحكومة، وبالتالي أصبح أحمد جمال باشا، يُعتبر السفاح فكان له دور مباشر في حملات القتل الجماعية.

وفاة جمال باشا السفاح

اٌغتيل جمال باشا السفاح في تبليسي عام 1922 على يد اثنين من الأرمن أثناء دربه، ولا يُعرف سوى القليل عن تفاصيل العملية لكن تم ذكر اسم اسطفان زاغكيان (الذي تم نفيه خلال عمليات التطهير الستالينية و مات لاحقًا في سيبيريا) كأحد المنفذين بمساعدة زملاءٍ أخرين يُعتقد أن عددهم كان ثلاثة بجانب اسطفان.