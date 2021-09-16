فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

واقعة قد نشاهدها في الافلام فقط لكن لم يتخيل احد انها موجودة في الواقع وتحديدا في محافظة قنا في منزل احد الاشخاص هناك ولكنه تحول من انساس الي سفاح يمارس افعاله الاجرامية على وسط اهل بلدته وعلى افراد اسرته التي تم العثور عليهم مدفونين اسفل الغرفة التي يسكن فيها حيث اطلق عليه رواد التواصل الاجتماعي بعد ان انكشف امره سفاح قنا.

حملة أمنية لمداهمة سفاح قنا

حملة أمنية موسعة شنتها أجهزة وزارة الداخلية بمحافظة قنا، فجرت واحدة من المفاجآت، والتي لم يتخيل أحد حدوثها بمحافظة قنا، حيث تمكنت الحملة من مداهمة وكر "سفاح قنا" المسجل خطر والمطلوب لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية، من بينهم ١٧ حكم إعدام و مؤبد فى قضايا جنائية.

المفاجآت لم تكن فى الأسلحة الثقيلة و الخفيفة و القنابل اليدوية التى عثرت عليها القوة الأمنية المكلفة بضبط المتهم ، لكنها تمثلت فى الجثث المدفونة داخل غرفة بالمنزل و التى لم يتبقى منها إلا عظام بعدما تحللت نتيجة الفترة الزمنية التي قدرت مبدئياً بـ أربعة أشهر.



الجثث تبين أن منها جثتين لزوجات المتهم القتيل ، وجثة أخرى تشير التحريات الأولية أنها تخص ابنته

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول سفاح قنا من خلال الفيديوجراف التالي.