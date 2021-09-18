رسميا.. نجم اتحاد جدة ينضم لـ أولمبياكوس اليوناني

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، تعاقده رسميًا، مع جاري رودريجيز، لاعب اتحاد جدة السعودي السابق.

وكان نادي الاتحاد السعودي قد أعلن إنهاء عقد جاري رودريجيز مع الفريق بداية هذا الموسم.

وكشف أولمبياكوس في بيان رسمي، عن تعاقده مع الجناح جاري رودريجيز، في صفقة انتقال حر.

ورحل رودريجيز بعد خوض 31 مباراة رسمية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 7 آخرين.

ومن ناحية أخرى، يحل فريق اتحاد جدة بقيادة محترفنا المصري أحمد حجازي، ضيفًا على نظيره النصر، اليوم السبت، على أرضية ملعب “مرسول بارك” في الرياض، الساعة السابعة والنصف مساءً، في قمة الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، (الدوري السعودي).

ويتواجد الاتحاد في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن الرائد المتصدر.

بينما يتواجد فريق النصر في المركز الثامن، بجدول الترتيب، برصيد 6 نقاط.