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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص 23 مركز شباب لاستقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا في الشرقية

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إهتمام الدولة بصحة المواطنين وسعيها الدائم لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية في ظل جائحة كورونا وذلك من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس، حرصاً على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس، مشيداً بمبادرة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بفتح مراكز الشباب أمام المواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

 

وفي هذا الإطار أشار وكيل وزاره الشباب والرياضة إلي فتح مراكز شباب جديدة لإستقبال المواطنين المسجلين راغبي تلقي لقاح فيروس كورونا ليصل عدد مراكز الشباب إلى 23 مركز بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بهدف التخفيف علي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقه الإنتقال لمراكز تقديم اللقاح.

 

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وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه سيتم استقبال المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءا بمراكز شباب ونوادي (ناصر بالزقازيق - الشرقية الرياضي - القنايات - منيا القمح - ديرب نجم - ههيا - ابوكبير – كفر الغنيمي بمنيا القمح – العاشرة بمدينة العاشر من رمضان – نادي بلبيس – كفر محسن بالابراهيمية -  كفر صقر - أولاد صقر - فاقوس - مشتول - القرين بمدينة ابوحماد - الإبراهيمية - الصالحية - صان الحجر -  نادي الحسينية) وكذلك مركزي شباب الحسينية وسعود بمركز الحسينية ونادي ههيا الرياضي وذلك وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة أثناء تلقي اللقاح.

 

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

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