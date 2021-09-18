اليونان تفرض قيودًا إلزامية جديدة على أعضاء التدريس والطلاب لمكافحة كورونا

ذكرت صحيفة (ذا كاثمريني) اليونانية اليوم /السبت/، أنه مع اقتراب العام الدراسي الجديد في اليونان، سيتمكن أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعات من حضور الدورات شخصيًا، عند تقديم شهادة التطعيم أو وثيقة توضح سلبية نتائج حاملها من فيروس كورونا أو تعافيه خلال الأشهر ال 6 الماضية.



وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن وزارة التربية والتعليم اليونانية طالبت أعضاء هيئة التدريس والطلاب غير الملقحين، تقديم شهادة بنتيجة اختبار سلبية كل ثلاثاء وجمعة على أن يتم الاختبار قبل 48 ساعة من وصولهم إلى الجامعات.



وأضافت أنه اعتبارًا من 30 سبتمبر الجاري، يمكن لطلاب مدارس العلوم الصحية المشاركين في عملية تعليمية أو تدريب داخلي في الوحدات الصحية العامة أو الخاصة حيث تكون التطعيمات إلزامية، الحضور فقط بعد تقديم دليل على أنهم تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19.

