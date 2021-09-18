محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة كريستال بالاس، اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساءً، على ملعب “آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد محترفنا المصري محمد صلاح نجم الفريق، في خط الهجوم، بجانب ماني وجوتا.

وتأكد غياب ترينت ألكسندر أرنولد عن المباراة للإعياء البسيط، وجويل ماتيب للراحة، بحسب الموقع الرسمي لليفربول.

أليسون - ميلنر - كوناتي - فان دايك - تسيميكاس - فابينيو - هندرسون - تياجو - ماني - صلاح - جوتا.

ويستقبل ليفربول فريق النسور في آنفيلد، بعد الفوز على ليدز يونايتد 3-0 في نهاية الأسبوع الماضي ثم الفوز على ميلان 3-2 في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

ويحتل ليفربول (صاحب المركز الثالث) ومانشستر يونايتد وتشيلسي، المراكز الثلاثة الأولى في الدوري بعد أول 4 مباريات، بينما يأتي مانشستر سيتي حامل اللقب خامسًا.