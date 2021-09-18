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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصفقة 14.. فاركو يعلن التعاقد مع نجم الأهلي السابق لمدة 3 مواسم

عمرو جمال
عمرو جمال

أعلن نادى فاركو، عن تعاقده مع عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش والأهلى السابق لمدة ثلاثة مواسم في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى.


ويعد عمرو جمال، الصفقة رقم 14 داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ  وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك.


ويعكف مسئولو فاركو، على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.

نادي فاركو عمرو جمال طلائع الجيش الأهلى مجدي عبد العاطي

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