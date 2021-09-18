منتخب اليد يبدأ الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالمغرب

يبدأ منتخب مصر لكرة اليد، غدا الأحد، برنامج الإعداد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للرجال، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 24 يناير 2022.

وأعلن أيمن صلاح عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، أن المنتخب سيبدأ برنامجه تحت قيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني، من خلال التدريب يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع، وذلك بدون اللاعبين المحترفين، حتى موعد الأسبوع الدولي أول نوفمبر المقبل.

ويعتبر تجمع المنتخب غدا الأحد هو أول تجمع بعد مشاركة "الفراعنة" في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وحصوله على المركز الرابع.

ويشارك المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية وهو حامل لقب البطولة الماضية 2020 على حساب منتخب تونس، ويحمل المنتخب في رصيده 7 ألقاب قارية أعوام 1991 و1992 و2000 و2004 و2008 و2016 و2020 .