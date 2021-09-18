اليمن.. استئناف الدراسة في جميع مدارس عدن

أفادت صحيفة عدن الغد اليمنية بأن مصدر في مكتب التربية والتعليم بعدن، أكد أنه يوم غد الأحد هو دوام مدرسي لكل مدارس المحافظة، وفق قرار محافظ محافظة عدن أحمد حامد وقرار مكاتب التربية والتعليم عدن.

وأوضحت الصحيفة اليمنية أنه على الجميع الابتعاد من الشائعات الكاذبة في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استمرار الإجازة وأخد الاخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، أعدمت 9 متهمين لاشتراكهم في قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، صالح الصماد بغارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت موكبه في مدينة الحديدة عام 2018.

وقال مصدر في السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن "إجراءات إعدام المتهمين تمت ضمن ما أسمته الجماعة بـ [خلية اغتيال الرئيس الصماد]، وهم علي علي إبراهيم القوزي، وعبد الملك أحمد حميد، ومحمد خالد هيج، ومحمد إبراهيم القوزي، ومحمد يحيى نوح، وإبراهيم محمد عاقل، ومحمد محمد المشخري، وعبد العزيز علي الأسود، ومعاذ عبد الرحمن عباس، في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء.

ونفذت الجماعة إعدام المتهمين بالتخابر مع التحالف العربي، كما ذكرت عبر قناة "المسيرة"، قصاصاً وتعزيراً كما جاء في منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية (أمن الدولة) التي تديرها الجماعة بمحافظة الحديدة في 24 أغسطس العام الماضي، بإعدام 16 متهماً غالبيتهم تمت محاكمتهم غيابياً بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي نائب رئيس القوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونائبه علي محسن صالح، ورئيس الوزراء اليمني السابق أحمد عبيد بن دغر، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، وقائد المقاومة الوطنية في القوات المشتركة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، لتأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في 5 أبريل الماضي.