السوشيال ميديا بلا قلب.. النيابة تحذر من تداول فيديوهات الانتحار والقتل لتحقيق الربح

أصدرت النيابة العامة بمدينة نصر، بيانا حول واقعة سقوط فتاة سيتي ستارز، ذكرت خلاله ملابسات الواقعة وسبب انتحار الفتاة نتيجة الضغوط النفسية، منتهية بتقرير الطب الشرعي ودفن الجثمان.

النيابة تحذر من المساس بحرمات الحياة الخاصة

وجاء في النصف الأخير من بيان النيابة العامة: وبمناسبة تلك الواقعة وما رصدته النيابة العامة من تداول مقطع تصويرها وتباين الآراء حول سبب إقدام المتوفاة على الانتحار وتشكيك البعض في ذلك، فإنها تؤكد أن الخوض في تلك الأمور من شأنه المساس بحرمات الحياة الخاصة التي لا صلة لها بالواقعة الجنائية، ومن ثم فإنه من غير الجائز تناول مادة الحديث عنها بين عموم الناس، مما قد يشكل جريمة يُعاقَب عليها قانونًا.

كما تهيب النيابة العامة بالكافة إلى الامتناع عن تداول تصوير الواقعة مُراعاةً لحقوق ذوي المتوفاة المكلومين ومشاعرهم، وكذا تهيب بهم إلى بحث أسباب انتحار الشباب والسعي حثيثًا لتبديدها، وتنشئة جيل واعٍ متنبه، مُصان من أن يُجنَى عليه فيقع في ذلك الفخ.

السوشيال ميديا والجريمة

كان رواد ونشطاء التواصل الاجتماعي قد نشروا فيديو من مكان سقوط فتاة، داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر، ويظهر في الفيديو الفتاة وهي مستلقية على الأرض، ومحاولات بعض الحاضرين في إسعافها، وتقديم بعض الاسعافات الأولية لها، وبدأت مرحلة التكهنات والتخيلات، حيث يتخذ رواد السوشيال ميديا مقاعد رجال البحث الجنائي والاعلاميين والمحللين النفسيين أيضا في هذا العالم الافتراضي، ما يجدد أحزان الأهالي المكلومين، لمجرد تحقيق نسبة مشاهدات أو لايكات.

تنمر الكتروني حول انتحار شاب من البرج

تصاعد الجدل من جديد في السوشيال ميديا، حول إقدام شاب عشريني على الانتحار من أعلى "برج القاهرة"، عام 2019، ليسقط على الأرض جثة هامدة، ونشر عدد من الرواد الفيديوهات التي صاحبت حالة الانتحار، والتساؤلات التي أثيرت في ذاك الوقت، لتبدأ موجة جديدة ما بين متعاطف مع الشاب المنتحر ومستنكر للحادث.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بردود فعل متباينة، وتصدَّر هاشتاج "برج القاهرة" موقع "تويتر"، وتباعاً تطوَّر المشهد بعد أن تم تسريب مقاطع فيديو الحادث، ليعيد الذكريات الأليمة إلى أهل الشاب وذويه، خاصة في ظل حالة التنمر الإلكتروني بسخرية البعض من الدوافع التي أدت إلى انتحار الشباب.

انتحار طالب ثانوية عامة لسه عايش

في يوليو الماضي، انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا صور وأخبار حول انتحار شاب بسبب فشله في الثانوية العامة، وبدأت نفس حالة التحليل و"الفتي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الشاب "عبد اللطيف الشناوى"، عن تفاصيل انتشار خبر انتحاره بسبب امتحانات الثانوية العامة على السوشيال ميديا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، بقوله: "انا عايش ومش ميت، والخبر ده انتشر بعد امتحان اللغة العربية الشعبة العلمية، وأنا في الأساس تابع للشعبة الأدبية"، مضيفا: "كنت اتصفح السوشيال ميديا، ووجدت بوست يفيد بانتحار شاب بسبب الامتحانات، ووجدت أنها صورتي أنا، وشعرت بالصدمة الكبيرة، ومن كتب هذا المنشور لا اعرفه ولا علاقة له بي".

وتابع الشناوى: "كتبت بوست على السوشيال ميديا كي اؤكد انني مازلت على قيد الحياة، وبعد انتشار الخبر تواصل معي ناس كتير من أقاربي وأصدقائي للإطمئنان عليا، إلا أن حالة الهلع التي صاحبت الخبر لدى أسرتي لا حدود لها، وقتها أيقنت أن ما يثار معظمها أكاذيب وتحريف لزيادة المتابعة والتفاعل، بهدف جني أرباح".