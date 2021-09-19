نصيحة بسمة الملا لفتاة تعاني من اكتئاب بسبب السمنة:«ولا يهمك وروحي شغلك»

مش هنخلص من التنمر

قدمت الدكتورة بسمة الملا خبيرة التغذية، نصيحة لفتاة تعاني من الإكتئاب بسبب السمنة المفرطة، وتعرضت للتنمر مما جعلها الدخول في حالة نفسية سيئة وترفض الذهاب إلى العمل والزواج بسبب وزنها الزائد.

وقالت «بسمة الملا» خلال برنامج «صحتك وبس» على قناة «صدى البلد 2» : «مش هنخلص من التنمر مهما هنعمل من مبادرات، وانا بقولك ولا يهمك وروحي شغلك لانه أكل عيشك، ولا تتركي شغلك او اي حاجة انتي بتحبيها علشان خاطر حد بسبب تنمر الناس، والكمال لله وحده».

ونصحت «بسمة الملا» الفتاة باخذ كورس التخسيس يساعد الفتاة على إنقاص الوزن، مشددة على ضرورة ممارسة الرياضة لتقوية الكتلة العضلية مع تناول فيتامين د3، والقهوة الخضراء والمواد التي تحتوي على مادة الاكسدة وقشر المانجو الذي يساعد على الحرق.

أسباب تراكم الدهون في البطن وطرق القضاء عليها

قالت الدكتورة بسمة الملا خبيرة التغذية، إن جسم الإنسان يحتوي على نوعين من الدهون، أحدهما تعرف بـ الدهون البيضاء، وأخرى بالبنية، متابعة: «الأولى تتكون نتيجة تناول السكريات».

وأضافت «بسمة الملا» ، أن الدهون البيضاء تتراكم في منطقة البطن والأرداف، منوهة إلى أن الدهون تتسبب في زيادة إفراز هرمونات الأنوثة لدى الرجال والنساء.

وأوضحت خبيرة التغذية، أن وجود الدهون في منطقة البطن دليل على تراكم الدهون على الكبد، نتيجة تناول السكريات والنشويات، مشددة على ضرورة التخلص من دهون البطن والكبد حتى لا يحدث تليف كبدي على المدى البعيد.

ولفتت إلى أن الدهون البيضاء تتسبب في توقف الحرق داخل الجسم، بالإضافة إلى الشعور بالكسل وعدم القدرة على الحركة، مؤكدة على أهمية وجود فيتامين د3 للمساعدة في إنقاص الوزن.