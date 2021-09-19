شقيق «البائع الفصيح» يروي كيف يقوم بتصنيع منتجاته ومن يساعده في العمل.. فيديو

قال محمد عبد اللاه شقيق البائع الفصيح ، أساس صناعة التحف من البداية هو أخي أيوب ووالدتي وانا كنت اعمل باليومية قبل أن أقوم بالعمل معه وتواصل معي وطلب مني العمل معه لأنه لم يعد يتحمل مشقة العمل هو والدتي خصوصا أن هذه المهنة صعبة وتحتاج إلي وضعها وقت في الشمس 12 مرة .

وفي ذألك الصدد أضافت عواطف والدة البائع الفصيح خلال لقائها في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أنها لديها 12 حفيد وأشارت إلي أن ابنها الأكبر أيوب عبد اللاه يجيد النحت منذ صغرة ويعمل الأن علي صناعة التحف التي نبيعها وأول شيء قام بصناعته من النحت هو " الطفاية " ، لافتة أنها وقف إلي جانبها في تربية أخوته وأشارت إلي أن التحف التي يصنعها ابنها جيدة وسعرها مناسب للمواطن وتصل سعرها إلي 100 جنية .



أوضحت عواطف علي ، إنها تعمل خياطة ولديها 5 بنات و4 أولاد وأكدت أنها عملت من اجل أن تقوم بتريبتهم لان والدهم توفي وهم صغار وقمت بتعليمهم تعليم متوسط ، واعتبر أزواج بناتي مثل أولادي .