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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ب رذاذ الفلفل .. شرطة استراليا تشتبك مع محتجين لإجراءات العزل العام

الشرطة الاسترالية
الشرطة الاسترالية

عرضت فضائية يورو نيوز تفاصيل  تقريرا عن القاء الشرطة الأسترالية القبض على 235 شخصا في ملبورن و32 في سيدني يوم أمس السبت في احتجاجات مناهضة لإجراءات العزل العام، في حين أصيب عدد من أفراد الشرطة في اشتباكات مع المحتجين.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين في ملبورن بعدما خالف المحتجون أوامر البقاء في المنزل التي فرضتها السلطات لمواجهة تفشي كورونا.


وقالت الشرطة في ولاية فيكتوريا إنه تعين نقل ستة من أفرادها المصابين إلى المستشفيات. ووفقا للشرطة ومقطع مصور بثه التلفزيون تعرض عدد من أفراد الأمن للطرح أرضا والدهس.


وتجمع نحو 700 في أنحاء من ملبورن في الوقت الذي فرض فيه نحو ألفين من أفراد الأمن طوقا حول وسط المدينة وأقاموا نقاط تفتيش وحواجز. وتم تعليق خدمات النقل العام والانتقالات في المدينة.


أستراليا تأمر بفرض الإغلاق في العاصمة كانبيرا بعد اكتشاف إصابة واحدة بكوفيد- 19وفي سيدني، انتشرت قوات مكافحة الشغب ودوريات الطرق السريعة وأفراد أمن في الشوارع لمنع التجمعات الكبيرة.

وتشهد أستراليا تفشيا للسلالة دلتا من فيروس كورونا منذ منتصف يونيو حزيران، الأمر الذي أدى لإغلاق عام صارم في سيدني وملبورن والعاصمة كانبيرا منذ أسابيع. ويوم السبت سجلت البلاد 1882 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 معظمها في سيدني.

وسيستمر تطبيق معظم إجراءات الإغلاق في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكانبيرا حتى يجري تطعيم ما لا يقل عن 70 بالمئة بدءا من سن السادسة عشرة بجرعة اللقاح كاملة، وهو ما قد يتم في نهاية أكتوبر تشرين الأول أو مطلع نوفمبر تشرين الثاني وفقا لوتيرة التطعيم الراهنة.

وساعد ارتفاع معدل الالتزام بأوامر الصحة العامة على حفاظ أستراليا على عدد الإصابات منخفضا نسبيا مع أقل بقليل من 85 ألف إصابة و1145 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.
 

اخبار استراليا كوفيد-19 كورونا الشوارع منع التجمعات استراليا

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