القوى العاملة: تعيين 1133 شابا منهم 8 من ذوى القدرات بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1133 شاباً ، منهم 8 شباب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 3092 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال أغسطس الماضي، قامت المديرية بإستخراج 890 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 975 رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 15 شكوى عمالية، تم تسوية 3 منها ودياً ، وتم تحويل 5 شكاوي للقضاء ، و7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 119 ألف جنيه لـ 38 عاملاً ، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4300 عامل غير منتظم .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 345 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 28 محضراً ، بالإضافة إلى عقد 3 ندوات توعية للعمال حضرها 47 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 107 منشأت ، وتحرير 7 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 97 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 14 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة ، وتجديد 116 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.