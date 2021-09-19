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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 1133 شابا منهم 8 من ذوى القدرات بالإسماعيلية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين  1133  شاباً ، منهم 8  شباب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 3092 شاباً.

 

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال أغسطس الماضي، قامت المديرية بإستخراج 890 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 975  رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 15  شكوى عمالية، تم تسوية 3 منها ودياً ، وتم تحويل 5 شكاوي للقضاء ، و7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

 

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 119 ألف جنيه لـ 38 عاملاً ، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4300 عامل غير منتظم .

 

وأشار إلي أن المديرية  قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   345   منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 28 محضراً ، بالإضافة إلى عقد 3 ندوات توعية للعمال حضرها 47 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 107 منشأت ، وتحرير 7 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 97 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 14 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة ، وتجديد 116 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة. 

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة الاسماعيلية تعيين 1133 شابا ذوي القدرات الخاصة القطاع الخاص والاستثماري كعب العمل

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